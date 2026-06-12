ComfortDelGro视中国和新加坡为自动驾驶出租车关键市场

目标到2030年运营3000辆自动驾驶汽车，占其车队规模的10%

ComfortDelGro的自动驾驶出租车目前在中国广州提供商业运营服务。 照片：COMFORTDELGRO

【新加坡】交通运营商 ComfortDelGro （简称CDG）预计，中国和新加坡将在不久的将来成为其自动驾驶汽车（AV）的主要市场。

在周五（6月12日）举行的公司自动驾驶汽车战略媒体发布会上，ComfortDelGro新加坡点对点移动出行业务负责人Michael Huang称中国是自动驾驶汽车的“主战场”，并形容新加坡是亚太地区最有望普及该技术的地区之一。

他补充说，ComfortDelGro同样拥有重要业务布局的英国和澳大利亚市场，可能会稍后跟进。

今年2月，该公司表示希望到2030年将其车队中10%的车辆转换成自动驾驶汽车。若其车队规模保持在3万辆，可估算出这一数字将是3000辆。

中国在自动驾驶出租车领域领先

ComfortDelGro新加坡点对点移动出行业务负责人Michael Huang。 照片：COMFORTDELGRO

Huang表示：“我们认为中国一线城市对（自动驾驶出租车）将有巨大需求。”他指出，北京、上海和深圳等城市人口密集，民众对新技术接受度高。

“我们看到（在广州），公众很容易接受自动驾驶汽车用于日常出行……我们认为这是自动驾驶汽车一个非常好的应用场景。人们用它来上班、吃饭和回家。”

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目前在广州的规模仍然很小，自2025年3月以来，ComfortDelGro在那里有五辆自动驾驶出租车投入商业运营。

他表示：“我们认为中国的商业化进程会比新加坡更快。在新加坡，我们将从试点项目开始，然后与监管机构密切合作，观察自动驾驶汽车如何逐步发展。”

中国中央和地方政府一直非常支持自动驾驶技术和电动汽车，并为运营商提供了激励措施、灵活的框架和沙盒，以帮助他们积累经验。

因此，中国拥有一些世界领先的自动驾驶出租车企业，包括Baidu、Pony.ai和WeRide，这对于技术的广泛普及和大规模生产至关重要。

他表示：“你需要能够大规模地制造自动驾驶汽车。一次制造10辆或20辆没有意义；你需要能够一次制造数千辆，并且需要自动驾驶汽车的整体成本下降。”

他指出，几年前自动驾驶汽车的成本介于200万至300万元人民币（约合38万至57万新元）之间，如今已降至约30万至40万元人民币。

然而，成本仍然是自动驾驶出租车大规模普及的主要障碍，因此距离大规模应用尚需时日。

目前成本下降速度正在加快，但“尚未达到可实现大规模商业化的程度；要实现这一点，成本还需要（进一步）下降”。

ComfortDelGro在中国的一个优势是，与本土运营商不同，它不受限于任何一个城市或地区。

Huang说：“我们就是这样将中国的业务从一个城市扩展到多个城市的。”

根据该公司2025年的年度报告，其在中国10个城市共有9569辆汽车在运营。

新加坡已为更多发展做好准备

ComfortDelGro与Pony.ai合作的七座自动驾驶接驳车目前正在新加坡榜鹅进行测试。 照片：COMFORTDELGRO

在中国以外的亚太地区，新加坡是应用自动驾驶出租车条件最成熟的国家。

Huang说：“我相信亚细安内部有一些小区域可能适合自动驾驶汽车，但目前（在新加坡）还不行。对我们而言，我们专注于规模化的自动驾驶汽车业务；我们能够实现规模化的地方是中国、新加坡，然后是英国伦敦和澳大利亚，但可能会晚一些。”

他表示，ComfortDelGro在新加坡和海外的竞争优势在于其交通运营经验，包括基础设施建设和人才培养，这些都是几十年来在不同国家和监管环境下运营所积累的。

其交通生态系统涵盖了从车辆、支持性基础设施到客户服务和预订的方方面面。公司代表称，正是凭借这种广泛的经验，公司才能在八个月内为新加坡成功推行一个自动驾驶汽车试点项目。

自去年12月获得批准以来，ComfortDelGro和Pony.ai一直在榜鹅测试五辆自动驾驶汽车；邀请制乘车服务已于4月启动。

该公司已在收获跨市场效益：它将自动驾驶汽车安全员派往中国接受培训，因为那里的路况比新加坡更复杂。

Huang表示，由于在新加坡训练这些车辆完成任务更为容易，ComfortDelGro的自动驾驶汽车可能会更快投入运营。

他拒绝讨论具体的商业运价，称现在还为时过早。

Huang表示，尽管公司在广州和新加坡与Pony.ai合作，但ComfortDelGro对技术保持开放态度，并愿意接纳其他公司的系统。

他说：“我们希望了解技术如何发展，以及能为我们带来哪些新的应用场景。”