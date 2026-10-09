竞争监管机构就Eneos Apac拟议收购Chevron Singapore一事征求公众意见

Eneos表示，该行业现有竞争者众多，且进入壁垒相对较低

Chevron Singapore以Caltex品牌运营其零售汽油和柴油业务。 照片：《商业时报》资料图

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【新加坡】新加坡竞争与消费者委员会 (CCS) 正就能源、资源和材料集团Eneos的子公司Eneos Apac拟议收购石油产品分销商Chevron Singapore一事，征求公众反馈。

该委员会于10月2日受理了两家公司的申请，即裁定该拟议交易是否会违反《2004年竞争法令》第54节。

Chevron Singapore是Chevron South Asia的子公司，而后者由Chevron Corp间接全资拥有。

它主要是一家下游石油公司，在新加坡和越南均有业务。

在新加坡，Chevron Singapore从事燃料和润滑油的零售分销。它持有新加坡炼油公司的股权，该公司是其与新加坡石油公司 (SPC) 各持股50%的合资企业。

Chevron Singapore的业务还包括燃料储存和码头运营，以及润滑油的调配和批发。

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该公司在新加坡以Chevron品牌运营。

它也使用以下品牌：

Caltex：用于零售汽油和柴油；

Delo：用于商业和工业润滑油；

Havoline：用于乘用车润滑油；

Star Mart：用于加油站的便利零售服务；

Texaco：燃料和润滑油领域的传统品牌；以及

Techron和Techron D：用于燃油添加剂。

与此同时，Eneos是一家总部位于日本的能源、资源和材料集团，业务遍及全球。

在新加坡，其业务活跃于原油、石脑油和成品油的贸易、润滑油调配和批发、船用燃料供应以及太阳能解决方案等领域。

该公司主要以Eneos品牌运营。

如果拟议的收购完成，Chevron Singapore将继续以Chevron和Caltex品牌运营。

CCS补充道，Eneos将“接手Chevron目前在新加坡的业务”。Chevron Singapore将继续主要从Chevron Corp采购Chevron品牌的产品和原材料。

Eneos Apac认为，其业务与Chevron Singapore仅在新加坡的润滑油调配和批发供应市场上存在重叠。

该公司表示，拟议交易不会引发任何实质性的竞争担忧，理由是“现有竞争者数量众多，进入和扩张的壁垒相对较低，并且客户能够以极低的成本在新加坡多个可靠的替代润滑油供应商之间进行多源采购和转换”。

Eneos Apac在提交的意见中还指出，预计不会产生实质性的垂直效应。

该公司表示，Chevron Singapore在其燃料炼制、仓储和码头服务、燃料和润滑油零售分销等相关活跃市场中面临着显著的竞争约束，而Eneos在新加坡润滑油调配和批发领域的市场份额有限。

CCS希望听取公众关于此项拟议收购对竞争所产生影响的意见。公众可通过其在线表格或电子邮件提交意见，截止日期为10月16日下午5点。