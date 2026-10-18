DFI零售集团强化增长重点 7-Eleven在新加坡16家门店增设热食柜台

在新加坡，即食产品的销售额已占总销售的两位数百分比，并正录得两位数的销售增长。

【新加坡】连锁便利店7-Eleven正在本地16家分店引入热食柜台，提供从定制碗饭到披萨和华夫饼等多种选择，以扩展其餐食供应，应对日益增长的即食产品需求。

于10月16日公布的Foodbar推广计划，是DFI零售集团通过新产品和新体验吸引更多顾客到店的举措之一。在出售其新加坡超市业务后，该集团正在扩展本地7-Eleven和Starbucks的食品供应，同时加强Guardian的健康与保健产品系列。

在较大的Foodbar，顾客可以从4.50新元起自选碗饭，选择米饭、通心粉或面条等主食，并搭配酱汁、配料和佐料。选择包括烤鸡、薯饼和鸡排。

其他分店将提供披萨、羊角面包、煎饼和华夫饼等热食小吃，可供堂食或外带。具体形式将根据每家店的地理位置、顾客群体和可用空间而有所不同。

7-Eleven推出这一新概念的背景是，该零售商委托的一项调查发现，繁忙的日程和不规律的作息正在影响便利店顾客的用餐选择，并且在过去三年中，人们对方便食品的看法变得更加积极。

这项于8月进行的线上研究调查了1020名在过去一个月内购买过即食餐品的新加坡便利店顾客。

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7-Eleven新加坡董事经理Anushree Khosla告诉《海峡时报》，在新加坡，即食产品的销售额已占总销售的两位数百分比，并正录得两位数的销售增长。

她补充说，本地顾客越来越积极地寻求新的美食体验，包括他们在日本、台湾和泰国旅行时在便利店接触到的产品和概念。

Khosla表示，7-Eleven正在重新装修其新加坡门店并扩大产品范围，旨在成为本地探索美食和购物的目的地。

这些变化包括创造更多用于浏览和堂食的空间，同时扩展其即食餐品、饮料、零食和独家收藏品。

她补充说，7-Eleven每年推出超过1000种新产品和独家产品，包括库纳法巧克力等热门商品。此外，它还销售超过100种高蛋白产品，从奶昔、牛奶、蛋白棒到鸡胸肉不等。

其即食产品系列目前涵盖早餐、正餐、甜点和零食等130种产品，灵感源自日本、台湾和泰国的便利店食品。最近新增的产品包括获得清真认证的韩式紫菜包饭（kimbap）和饭团（onigiri）、甜点以及泰式烤三明治。

自2021年以来，该连锁店还与本地品牌合作，包括Andes by Astons、Lau Wang Claypot Delights、Playmade、Chocolate Origin和Nasty Cookie。

该公司指出，这些品牌深受顾客欢迎，其受欢迎程度超过了更健康的餐点和经济实惠的餐点。

打造更专注的业务

在新加坡拥有450家门店的7-Eleven由DFI零售集团运营。该集团近年来一直在调整其业务组合，以专注于那些它认为增长前景更强劲或拥有更大运营控制权的业务。

在2025年，该公司以1.25亿新元的价格，将其新加坡食品零售业务，包括Cold Storage、CS Fresh、Giant和Jason’s Deli，出售给了马来西亚零售商Macrovalue。

今年10月早些时候，这家在新加坡上市的集团还完全控股了Starbucks在亚洲的特许经营业务，包括在新加坡的业务，该咖啡连锁店在新加坡拥有138家分店。

集团首席执行官Scott Price在回答《海峡时报》的提问时表示，由于新加坡拥有浓厚的咖啡馆文化，集团认为咖啡和茶的消费仍有增长空间。他补充说，公司计划在Starbucks推出更多迎合本地口味的食品和饮料，并扩展该咖啡连锁店的午餐和晚餐产品。

DFI也一直通过与保健品品牌和医疗保健服务提供商建立合伙业务，来扩展其在新加坡的Guardian健康与保健产品。Guardian在新加坡经营着超过120家分店。

今年8月，该公司宣布与保健品公司GNC扩大合伙业务，成为该品牌在新加坡、香港和澳门的独家批发商、分销商和特许经营商。

在此之前，公司与英国健康零售商Holland & Barrett签订了一份多年期协议，后者的产品已于6月在指定的新加坡Guardian门店及其应用程序上架销售。《海峡时报》