这家消费医疗保健巨头将与本地研究人员和初创公司合作，共同开发针对亚洲市场的解决方案

Haleon 亚太区总裁 Keith Choy 博士（左三）与卫生部高级政务部长 Tan Kiat How（左四）出席创新中心的启动仪式。 照片：HALEON

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【新加坡讯】Haleon于周三（11月25日）在新加坡启动了一个医疗保健创新中心，该中心将利用这个城市国家的研究能力和初创企业生态系统，开发为亚洲消费者量身定制的产品。

这个名为“未来健康创新中心”的新设施获得了新加坡经济发展局 (经发局) 的支持，Haleon 将每年投资超过1亿新元用于亚太地区的研究与创新。

这家英国公司以其消费医疗保健品牌 Panadol、Advil 和 Sensodyne 而闻名，于2022年从制药巨头 GSK 的消费者健康部门分拆出来。Haleon 在伦敦和纽约上市。

该中心将把研发重点主要放在 Haleon 旗下的口腔健康品牌（如 Sensodyne），以及包括善存（Centrum）和钙尔奇（Caltrate）在内的健康品牌上。

其研究和创新工作将利用消费者洞察、科学专长、数字能力以及人工智能技术，为亚太地区消费者开发有科学依据的产品。

Haleon 也将通过与学术机构和政府机构建立合伙业务来追求创新，这些机构包括新加坡国立大学（国大）、南洋理工大学和新加坡科技研究局（A*Star）的专门研究机构。

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该公司还表示，将与本地初创企业伙伴合作，例如微生物组公司 Amili 和认知健康技术提供商 Gray Matter Solutions。

这些合伙业务旨在推动与亚洲人群相关的临床研究和学术研究，以开发专注于健康老龄化、健康包容性和疾病意识的创新。

经发局执行副总裁 Ho Weng Si 表示，Haleon 决定在新加坡设立创新中心，这反映了新加坡创新生态系统的实力，同时也使该公司能够为更广泛的区域开发其消费者健康解决方案。

新加坡也是该公司在亚太地区的总部，Haleon 在该地区18个市场开展业务。

Haleon 亚太区总裁 Keith Choy 博士指出，公司在亚太地区的努力将对其全球宏伟目标做出重大贡献，即到2030年覆盖10亿新消费者。

他说，该地区不同的经济发展水平和多样化的人口结构，为消费医疗保健行业带来了不同的机遇——从老龄化人口到更年轻、更注重健康的消费者。

例如，在菲律宾，Haleon 为其善存（Centrum）营养补充剂推出了单片包装，以便让低收入消费者更能负担得起。

他说：“亚洲的多样性是其最大的机遇。”他补充说，亚太地区是 Haleon 所服务的市场中人口最多的地区。

新加坡卫生部高级政务部长 Tan Kiat How 在启动仪式上发言时指出，在人们寿命日益延长的情况下，Haleon 的创新中心也符合新加坡提升居民健康水平的努力方向。

同时兼任数码发展及新闻部高级政务部长的 Tan 表示，新加坡正日益将其医疗保健重点向上游转移，从治疗疾病转向预防疾病。

他说：“（该创新中心）可以探索如何让预防性保健更加个性化、易于获得和可操作。”

Tan 指出，新加坡拥有强大的研究和医疗保健生态系统，在汇集研究人员以及公共和私营部门共同推动创新方面有着良好记录。

“这是为了结合各方优势，将有前景的想法转化为切实可行的解决方案——这些方案为满足亚洲的需求而开发，并有潜力不仅惠及新加坡和东南亚，更能造福更广泛地区的民众。”

他补充说：“最终，衡量成功的标准不是我们开发了多少新技术，而是有多少人因为这些技术而能够过上更健康、更独立的生活。”