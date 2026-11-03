风险创建公司 NeoSci Ventures 为其首支生物科技基金筹集7000万新元

该基金计划支持多达12家生物科技公司，并将投资与实践支持相结合。

NeoSci Ventures 联合创始人 Dr Timothy Lu（左）和 Daphne Teo 表示，他们在生物科技领域已有15年的投资经验。 照片来源：NEOSCI VENTURES

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【新加坡】生物科技投资公司 NeoSci Ventures (NSV) 宣布，其首支机构性风险基金已完成7000万新元的首轮募资关闭，并计划在全球范围内投资多达12家生物科技公司。

该公司于周二（11月3日）表示，这支总部位于新加坡、台湾和美国的基金，其投资者包括新加坡的 EDBI (新加坡经济发展局投资有限公司) 和台湾国家发展基金。该基金将目标锁定在全球新兴疗法和技术领域。

其他有限合伙人包括台湾上市公司可成科技 (Catcher Technology) 和新加坡房地产集团长成集团 (Crescendas Group)，以及一些家族办公室和企业家。

NSV 创始管理合伙人 Daphne Teo 在接受《商业时报》(The Business Times) 采访时表示，这家风险创建公司不仅会为有前景的生物科技初创公司提供资金，还将从早期阶段开始，更深入地参与到这些公司的成长过程中。

NSV 表示，这包括识别有前景的科学技术、组建管理和科学团队，并提供运营支持，从而从零开始创建公司。

与传统风险投资公司不同，NSV 在投资组合公司的发展初期，可能还会担任其创始人、董事会成员或高管等角色。

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Teo 说：“将卓越的科学技术转化为成功的公司，所需的不仅仅是资本。我们希望汇集合适的科学与管理团队，然后创建公司并进行投资。”

NSV 创始首席科学家 Dr Timothy Lu 表示，考虑到生物科技领域（例如药物研发）固有的不确定性，这种亲身实践的方法尤为重要。

他说：“归根结底，药物研发领域依然无法百分之百预测。你可能做对了一切，但如果科学基础从一开始就是错的，最终也不会成功。”

他指出，从早期阶段就参与这些公司的成长和治理，能让基金更有效地管理其风险资本。

两位创始人告诉《商业时报》(BT)，他们在生物科技领域已有15年的投资经验，主要通过其个人投资工具，共同创办了30多家公司，其中包括10家公司成功上市或被收购退出。

再现新势头

两位创始人指出，近年来，生物科技行业在首次公开募股 (IPO) 和兼并与收购 (M&A) 交易方面均再现新势头。

Dr Lu 表示：“对我们来说，这是进入市场的绝佳时机。”

Teo 补充道，尽管生物科技行业以研究和临床试验周期漫长而闻名，但 NSV 的有限合伙人对投资该行业的态度越来越开放。

她表示，这些时间线并不总是与投资周期相符。许多生物科技初创公司的投资者能够通过与大型制药公司达成兼并与收购或授权协议，或通过首次公开募股 (IPO) 实现退出——而这些都可能在第三期临床试验或商业化之前发生。

NSV 表示，该基金将在全球范围内进行投资，重点是发现能够填补制药行业空白的有前景的疗法和技术。Teo 透露，该基金已经投资了两家公司。

Dr Lu 说：“我们肯定希望从行业需求出发反向推导。” 这些机会包括肿瘤学、自身免疫性疾病和代谢性疾病等领域。

他补充说，NSV 的团队与美国和亚洲的生物科技生态系统保持着深厚的网络联系，基金打算利用这些网络来进行咨询和尽职调查工作。

其团队也是 NSG BioLabs 的幕后团队。NSG BioLabs 是一个共享实验室平台，为新加坡约70家生物科技公司和跨国公司提供服务。NSV 表示，该平台为初创企业提供了实验室基础设施，以及与大型制药公司建立合伙业务的机会。

最后，两位创始人指出，亚洲在生物科技领域的潜力依然充满了机遇。

这包括新加坡的生物科技产业，Teo 认为该产业仍处于相对初期的阶段。

但她表示，新加坡强大的人才库和研究机构是该行业应善加利用的显著优势。

Dr Lu 补充道：“亚洲有大量的创新成果未得到充分利用。”