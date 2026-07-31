从八佰伴到美罗：新加坡百货公司的兴衰史

A brief history of where and how we’ve shopped through the years

网络购物将便利和海量选择带入了千家万户的客厅，让供应商和品牌得以绕开百货公司。 照片：商业时报资料图

【新加坡】在鼎盛时期，百货公司是乌节路乃至整个新加坡购物领域无可争议的王者。但多年来，许多百货公司已经倒闭，它们家喻户晓的名字被刻在了新加坡零售业的墓碑上。

最近倒下的是美罗 (Metro)。这家在新加坡独立前就已开业的百货公司，将在其位于百丽宫 (Paragon) 和长堤坊 (Causeway Point) 的最后两家分店租约到期后关闭。

几十年来，百货公司“一站式”的购物体验是其称霸零售业的法宝。商场业主们也张开双臂，欢迎它们作为主力租户入驻，以吸引客流。

然而，不断上涨的租金和其他运营成本，以及消费者品味和行为的改变，持续侵蚀着这种商业模式。压垮骆驼的最后一根稻草是网络购物的出现，它不仅将便利和海量选择带入了千家万户的客厅，也让供应商和品牌得以建立自己的电子商务平台。

然而，在这场行业剧变中，仍有一些百货公司屹立不倒，其中高岛屋 (Takashimaya) 和诗家董 (Tangs) 尤为突出。它们长盛不衰的秘诀是什么？一个主要原因是其租金成本结构有所不同。

以下是几十年来新加坡百货公司命运变迁的简史：1960年代及战前：

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作为新加坡零售史上最悠久的品牌，然利直 (John Little)（成立于1842年）和罗敏申 (Robinsons)（1858年）最初服务于殖民时期的精英阶层，后来成为本地购物者的主要选择。罗敏申位于莱佛士坊的传奇旗舰店在二战的炮火和1968年的一场毁灭性火灾中幸存下来，后者迫使其迁至乌节路，并在先得坊成为数十年来的地标。

然利直成立于1842年战前，是新加坡历史最悠久的百货公司 照片：商业时报资料图

2008年，阿联酋的 Al-Futtaim Group 以约6亿新元收购了拥有然利直的 Robinson & Co 公司88%的股份。几年后，它将罗敏申迁出了先得坊。

2016年，为了整合资源拯救罗敏申，该集团关闭了新加坡历史最悠久的百货公司然利直——这场赌博最终在四年后以失败告终。

2020年，拥有162年历史的罗敏申也轰然倒下。尽管品牌家喻户晓且历史悠久，但该零售商已无力承担其在麒麟大厦 (Heeren) 和 JEM 购物中心分店的租金。

在与线上竞争对手的较量中，罗敏申不断烧钱，又受到冠病疫情的沉重打击，最终进入自愿清盘程序，留下了超过3100万新元的债务，涉及400多家债权人。如今，它只作为一个电子商务平台运营。

美罗：另一个可以追溯到新加坡独立前的品牌是美罗，由本地商人 Ong Tjoe Kim 于1957年在海街创立。它最初是一家简陋的纺织品店，但很快乘着新加坡经济腾飞的浪潮迅速扩张，成为家喻户晓的品牌。

在其鼎盛时期，美罗 (Metro Grand) 的仓库大促销吸引了成千上万的人，并造成了严重的交通堵塞。 照片：商业时报资料图

在1980和90年代的鼎盛时期，“Metro Grand”仓库大促销吸引了成千上万的人，导致全岛交通堵塞。

但来自快时尚和电子商务的激烈竞争，导致美罗的零售部门连年亏损。该集团宣布，将于2026年关闭其在百丽宫和长堤坊的最后两家大型门店。

诗家董：在美罗开业一年后，最初靠销售手工蕾丝和刺绣起家的本地商人 Tang Choon Keng（更为人所知的名字是 CK Tang）进行了一次房地产的豪赌。

1958年，他将自己的零售生意搬到了乌节路上一块面对着华人坟场的偏僻地块。此举最终将这条街道变成了亚洲首屈一指的购物地带。

到1982年，标志性的高层建筑董厦 (Tang Plaza) 开业时，它已成为现代都市繁荣的终极象征，其独特的绿色琉璃瓦宝塔式屋顶尤为引人注目。与那些倒下的同行不同，诗家董后来通过摆脱低利润的家居用品，并将其空间转型为高端美容和生活服务产业群目的地，在数字时代中幸存下来。

东方百货 (Emporium)：在现代化的市郊购物中心出现之前，东方百货连锁店已将百货公司的体验带入了邻里社区。它由林氏兄弟于1966年创立，从莱佛士坊起家，随后积极扩展到大巴窑和宏茂桥等政府组屋区。它非常成功，以至于在1980年3月的某一天，同时在金文泰、兀兰、勿洛、宏茂桥、武吉知马和红山开设了新分店。

东方百货在配有空调的舒适环境中提供价格实惠的中国制造商品，分店数量一度达到30多家。

但它很快就成为了过度扩张的反面教材。当1985年的经济衰退来临时，这家高杠杆的公司在巨额债务和销售额暴跌的双重压力下崩溃了。该集团被迫进入破产管理程序，无处不在的东方百货品牌在1980年代末销声匿迹。

奥奇 (OG)：奥奇于1962年以纺织制造商 Ocean Garments 的名义起家，1971年在牛车水开设了第一家百货公司。它乘着本地消费主义的浪潮，最终在豪杰大厦 (Orchard Point) 开设了一家庞大的旗舰店，成为一个深受喜爱的家庭式购物场所，以其冬装和慷慨的折扣闻名。

但随着乌节路转型为奢侈品牌和高消费游客的乐园，奥奇发现自己陷入了人口结构错配的困境。意识到其核心客户群是本地邻里购物者后，奥奇于2022年关闭了其位于豪杰大厦的黄金地段门店。它退守至雅柏中心 (Albert Complex) 和珍珠坊 (People's Park) 的分店，现在专注于其忠实的本地客户群。

1970年代和80年代

亚洲的繁荣以及随之而来的消费主义浪潮，吸引了一批成熟的外国商家，尤其是来自日本和欧洲的商家。

伊势丹 (Isetan)：伊势丹于1972年在阿波罗酒店开业，是岛上第一家日本百货公司。它迅速成为高品质日本进口商品和时尚的购物首选地，并扩展到利大厦 (Liat Towers)、威士马广场 (Wisma Atria) 以及像 Nex 和西城 (Westgate) 这样的大型邻里购物中心，成为多层的主力租户。

伊势丹分别于2015年、2020年、2022年、2025年和2026年关闭了其威士马、西城、百汇广场、淡滨尼和 Nex 的分店。 照片：海峡时报

如今，它已不复往日光彩。伊势丹分别于2015年、2020年、2022年、2025年和2026年关闭了其在威士马、西城、百汇广场 (Parkway Parade)、淡滨尼 (Tampines) 和 Nex 的分店，业务版图缩减至其位于史各士路 (Scotts Road) 的旗舰店。运营大型空间的财务压力使其在截至2024年6月的半年财报中录得12万6000新元的净亏损。

八佰伴 (Yaohan):

1974年，八佰伴在新加坡广场开设了一家三层楼的商店，盛况空前，彻底改变了本地零售业。它超越了只专注于服装的模式，引入了“一站式家庭购物”的概念。这一概念大获成功，并迅速扩展到百汇广场和汤申大厦 (Thomson Plaza)。

八佰伴的一站式家庭购物概念取得了巨大成功，是家庭顾客最喜欢光顾的地方。 照片：海峡时报

但尽管在新加坡取得了巨大成功，该品牌还是受到了其母公司困境的拖累。日本八佰伴在海外大举扩张，背负了巨额债务。当1997年亚洲金融危机来袭时，母公司倒闭，将其盈利丰厚的新加坡业务也拖入了破产的泥潭，迫使其所有门店含泪关闭。它在本地的最后一家店于1998年关闭。

Printemps：这家法国奢侈品牌曾于1983年试图将巴黎的魅力带到乌节路，在艾美酒店（现为凯煌酒店）开设了一家分店。

但它错判了市场，其定价对普通本地购物者来说过于昂贵，商品也不适合热带气候。由于销售迟滞，它于1989年悄然倒闭。

Galeries Lafayette：另一家法国零售巨头 Galeries Lafayette 于1982年首次在 Goldhill Square 开设分店，但人流量不足迫使其于1987年迁至利大厦。尽管拥有乌节路的黄金地段，该品牌仍在高昂的运营成本、混乱的产品组合和激烈的本地竞争中挣扎。

它于1992年宣布放弃。

大丸 (Daimaru)：1980年代日本资本的大量涌入也带来了大丸百货，它于1983年在亮阁 (Liang Court) 开业，成为其主力租户。它迅速成为新加坡日益壮大的日本侨民社区的活动中心，以其干净整洁的超市和优质商品而备受喜爱。

大丸是新加坡日益壮大的日本侨民社区事实上的活动中心。 照片：商业时报资料图

尽管多年来一直盈利，但日本长达十年的经济停滞迫使大丸的母公司进行重组。2003年，大丸退出新加坡，以将其资源整合到本土市场。

崇光 (Sogo)：另一个日本品牌崇光于1986年在莱佛士城开设了一家盈利丰厚的旗舰店，吸引了大量顾客，并最终扩展到百丽宫。它在整个90年代都是新加坡的零售巨头，但其命运在2000年发生了逆转。

崇光的日本母公司因背负高达170亿美元的惊人债务而倒闭，并申请破产。这次备受瞩目的全球强制清盘让本地购物者感到意外。

东急 (Tokyu)：东急于1987年在滨海广场开业，期望能吸引来自周围大型酒店的大量游客。虽然在早期取得了中等程度的成功，但90年代中期的零售业低迷，以及紧随其后的1997年亚洲金融危机，扼杀了消费者的信心。

由于不愿承受长期的经济风暴，东急于1998年退出新加坡市场。

1990年代：

高岛屋：它于1993年作为义安城的主力租户开业，同时也预示着新加坡最大百货公司的诞生。它完善了活动驱动的零售模式——将其巨大的地下中庭变成一个不断轮换的空间，用于举办月饼展、玩具特卖会和日本美食节。

它成功地抓住了高端奢侈品市场和大众消费市场，巩固了其作为乌节路之王的地位。

BHG（前身为西友）：该店于1995年作为西友 (Seiyu) 在白沙浮广场开业，迎合了更年轻、更时尚的消费群体，并设有一条玻璃屋顶的购物街。它成功地扩展到了市郊地区。在2007年被北京华联集团 (Beijing Hualian Group) 收购并更名为BHG后，它成为了邻里社区的标配。

然而，如今它也反映了整个行业的困境。BHG已退出裕廊坊和金文泰广场等市郊购物中心，并将其在白沙浮广场的旗舰店从三层缩减至两层，以期在实体销售额下降的情况下优化管理费用。

保持领先地位高岛屋：可以说，没有哪家公司比高岛屋购物中心及其姐妹公司 Toshin Development 更好地经受住了百货行业的风风雨雨。通过与 Toshin 共同控制租户组合和分租空间，新加坡高岛屋得以维持比同行更健康的收入和利润。

这一成功的秘诀在于其公司结构。Toshin Development 持有义安城商业空间的主租约，实际上扮演着业主的角色。然后，它将这些黄金地段分租给奢侈品精品店和专卖店，产生巨额且高度可控的租金收入，从而使核心百货业务免受市场冲击。

讽刺的是，义安城是由义安公司和美罗控股 (Metro Holdings) 的房地产部门共同开发的。美罗帮助建造了这座高岛屋如今作为无可争议的零售王者而蓬勃发展的丰碑，而美罗自己的百货业务却正准备完全退出大型零售领域。

在截至6月30日的2026财年第一季度，新加坡高岛屋的营业利润同比增长5%，从20亿日元（1570万新元）增至21亿日元。与此同时，经汇率调整后的收入增长了9.8%，从64亿日元增至71亿日元。

诗家董：就诗家董而言，董厦由 CK Tang 家族拥有，这使其免受租金的剧烈上涨。该店从大众市场百货商品转向收益更高的化妆品、香水和家居用品，也为其长久经营做出了贡献。

Tang 家族对董厦的所有权有助于控制失控的租金。 照片：商业时报资料图

这一转型始于一项耗资4500万新元的重大品牌革新。通过刻意加强对策划保费品牌的控制，而不是充当大众市场商品的被动中间商，诗家董成功地使自己免受零售业末日的冲击。

百货公司还有未来吗？

新加坡国立大学商学院市场营销系高级讲师 Samer Elhajjar 博士表示：“那种大型、一站式的传统模式已不再符合人们的购物方式。”

他补充说，购物中心正转而专注于提供“电子商务无法复制”的服务，例如美食街、室内游乐场、精品健身房和牙科诊所。

在世界各地，许多传奇品牌正在经历这场噩梦。一些已经倒闭，另一些则今非昔比，包括英国的 Debenhams、美国的 Barney’s、Bloomingdale’s、Saks 和 Macy’s。