价值时代下的公司治理

在与股东价值创造相关的信息披露方面，仍有很大的改进空间

自股市评估启动以来，进展令人鼓舞，交易活动和投资者兴趣均有增加。 照片：《商业时报》资料图

2026年新加坡治理与透明度指数 (SGTI) 的发布，正值新加坡资本市场生态系统发生重大变革之际。新加坡金融管理局 (MAS) 宣布的股市评估，推动了从监管咨询与审查到旨在振兴资本市场的新上市规则和计划等一系列活动。其中一个讨论焦点是公司治理在维持这一振兴势头方面的重要性。

在此背景下，2026年SGTI的平均得分为69.5分，满分为143分。基础得分涵盖五个维度：董事会职责（35分）、股东权利（10分）、环境、社会和治理 (ESG) 及利益相关者（20分）、问责与审计（10分），以及披露与透明度（25分）。

最终得分由基础得分加上加分和扣分的调整得出（另见插框“指数评分方式”）。

表现最佳的领域是与股东权利相关的披露（平均归一化得分为85%），其次是问责与审计，以及环境、社会和治理及利益相关者（平均归一化得分分别为71%和67%）。

奖励、回报与关系

SGTI的结果显示，在与股东价值创造相关的信息披露方面，仍有很大的改进空间。这可以从新加坡交易所监管公司 (SGX RegCo) 近期咨询文件中重点关注的三个领域看出：薪酬、股息政策和投资者关系。

根据上市规则1207(10D)，公司需要披露董事和首席执行官的确切薪酬。然而，只有略过半数的公司会进一步披露执行董事 (ED) 和关键管理人员的业绩与其薪酬之间的关联信息。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

正如预期，规模效应对此有显著影响。73%的大型股公司（定义为市值超过10亿新元）披露了其执行董事和C级高管的业绩与薪酬之间的关联信息。

这一比例显著高于中型股公司（市值3亿至10亿新元）的57%和小型股公司（市值低于3亿新元）的51%。主板和凯利板公司之间的差距较小，披露率分别为58%和49%。

股息派发政策的披露率也很低。总体而言，在派发股息的公司中，只有三分之一披露了其股息派发政策。两个板块之间的差异更大。在派发股息的主板公司中，44%披露了其股息派发政策，而凯利板公司的这一比例则降至9%。

投资者关系披露方面也出现了类似情况。只有40%的公司董事会在年报中披露为征求并了解股东意见而采取的措施，例如通过分析师简报会、投资者路演或投资者日简报会等方式。

约半数公司披露其制定了投资者关系政策，以定期向股东传达相关信息。同样，这两项指标都显示出规模和上市板块效应。

转型中的生态系统

股市评估工作组的工作，与正在进行的《公司治理准则》审查相辅相成。该审查旨在探讨如何更新准则以加强治理和信息披露，使其在对利益相关者保持重要性的同时，维持对公司合理的合规要求。

为支持评估工作组的建议，新交所已进行了数次咨询，包括转向更加以披露为本的制度，以及要求强化在薪酬、股息和投资者关系政策方面的披露。

最近，一项由行业主导的倡议应运而生，即新加坡特许会计师协会 (ISCA) 成立的加强财务报告工作组，旨在研究公司如何能更有效地沟通其业绩、风险和长期价值。

鉴于这些倡议仍在进行中或近期才结束，我们决定推迟将价值相关指标纳入SGTI评估。我们早前曾宣布计划在2026年的评估中引入此类指标。然而，各项审查将确立新的披露要求和更精细的治理优先事项。

通过将我们的修订时间安排在审查结果出炉之后，我们可以确保我们的框架能反映正在形成的强化治理与报告制度。

指数评分方式 新加坡治理与透明度指数 (SGTI) 评估公司的公司治理实践与披露，以及其财务报告的及时性、可及性和透明度。 从2017年开始，房地产投资信托 (Reits) 和商业信托也被纳入评估范围。SGTI是由澳大利亚注册会计师公会、新加坡国立大学商学院治理与永续发展中心 (CGS) 和新加坡董事学会联合发起，并由《商业时报》支持。 SGTI分数由两部分组成：基础得分以及加分和扣分的调整。公司的基础得分包含五大支柱：董事会职责（35分）、股东权利（10分）、环境、社会和治理及利益相关者（20分）、问责与审计（10分），以及披露与透明度（25分）。 基础得分加上总加分和扣分，得出公司的SGTI总分。 SGTI也根据类似标准评估房地产投资信托和商业信托，但额外涵盖了其运营的独特性质。房地产投资信托和商业信托的基础得分包括：SGTI基础得分中的问题（75分），以及针对房地产投资信托和商业信托的额外基础得分问题（25分），这些问题侧重于结构、杠杆、关联人士交易、房地产投资信托管理人或信托管理人的能力以及薪酬。 截至5月31日发布年报和可持续发展报告的共458家新加坡上市公司和41家房地产投资信托及商业信托被纳入2026年SGTI的评估范围。SGTI评估的信息来源包括年报、可持续发展报告、公司网站以及在新交所网站上发布的公告。 在2024年1月1日至2026年4月30日期间，新交所网站上的公告以及媒体报道均被用于更新分数。 有关评分方法的更多信息，包括完整的评估工具和过往结果，可从CGS网站 http://bschool.nus.edu.sg/cgs 获取。有关SGTI的查询可发送至 cgs@nus.edu.sg。为保持SGTI的独立性和公正性，我们无法向个别公司提供报告或建议。 Expand

将治理与价值挂钩

与此同时，我们CGS一直在思考如何将价值纳入SGTI框架。CGS正与ISCA合作进行一项研究，以确定价值的驱动因素，以及这些驱动因素如何与现行报告体系对应。我们从财务决定因素入手，因为它们在公司披露的信息与为股东创造的价值之间提供了最直接、可衡量的联系。

然而，公司无需等待各项倡议结束。尽管必须考虑到行业和规模的差异，但SGTI的结果显示，仍有相当大的改进空间。新交所关于加强价值创造和投资者沟通方面披露的咨询文件，明确指明了未来的方向。公司可以通过提供关于其治理实践和价值创造的有意义的、对决策有用的信息，为即将到来的要求做好准备。

自股市评估启动以来，进展令人鼓舞，交易活动和投资者兴趣均有增加。为帮助维持这一势头，公司需要通过稳健的治理和透明的披露来做好内部管理。

作者Lawrence Loh、Nguyen Hanh Trang、Nguyen Thi Thuy和Annette Singh分别为新加坡国立大学商学院治理与永续发展中心的主任、高级研究分析师、高级研究员和研究主管