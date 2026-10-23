新交所总裁Loh Boon Chye在领导集团完成利润丰厚的十年转型后，计划卸任
这位62岁的资深掌舵人目前的合约将于2027年7月到期
- 新交所的Loh Boon Chye表示，有“充裕的时间……来周全地规划并敲定各项安排”，以实现总裁职务的平稳交接。 照片：新交所
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 带领新加坡交易所 (SGX) 度过交易中断时期、并成功转型进入高利润的多元资产衍生品领域的Loh Boon Chye，在执掌帅印超过11年后，正准备卸任。
现年62岁的Loh于周五 (10月23日) 在新交所第27届常年股东大会上表示，他最近已通知交易所主席Koh Boon Hwee，他们应该“开始为总裁职务的最终交接进行规划”。
这位总裁告诉股东，Loh的合约将于2027年7月中旬到期，这为平稳交接留下了充裕的时间。目前尚未确定具体日期。
此次计划中的交接，恰逢新加坡股市重现增长势头，且新交所的衍生品和外汇业务也迎来增长机遇。
这位总裁告诉股东，Loh的合约将于2027年7月中旬到期，这为平稳交接留下了充裕的时间。目前尚未确定具体日期。
此次计划中的交接，恰逢新加坡股市重现增长势头，且新交所的衍生品和外汇业务也迎来增长机遇。
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