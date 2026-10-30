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大和房屋物流信托提议脱售仙台港DPL，收购广岛设施

广岛五日市港DPL的收购价格约为82亿日元

Goh Ruoxue

Goh Ruoxue

Published Fri, Oct 30, 2026 · 10:39 PM
    • 该信托的资产之一是DPL茨城结城（上图），距离东京市中心约100公里。
    • 该信托的资产之一是DPL茨城结城（上图），距离东京市中心约100公里。 照片：大和房屋物流信托

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    （新加坡） 大和房屋物流信托 (Daiwa House Logistics Trust) 的管理人于周五（10月30日）宣布，提议脱售仙台港DPL，并计划将部分收益用于收购广岛五日市港DPL。

    在一份傍晚提交给交易所的文件中，该管理人写道，仙台港DPL的脱售价格为135亿日元（约合8580万美元）。此价格较截至9月30日的两个独立估值平均值131.5亿日元，有2.7%的保费。

    广岛五日市港DPL的收购价格约为82亿日元，较截至9月30日的一项99亿日元独立估值，有16.7%的折让。

    为何脱售？

    该信托提议将仙台港DPL脱售给其发起人Daiwa House Industry。据称，当管理人为确定该资产的市场兴趣而进行询价时，Daiwa House Industry是唯一的出价方。

    管理人表示，仙台港DPL位于日本宫城县，截至9月30日，其出租率为31.9%，低于截至2024年12月31日的100%。

    10月份，出租率进一步下降至23.9%。

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    截至9月30日，该资产按总租金收入计算的加权平均租赁期限为2.7年，其2025财年录得的净房地产收入为2.46亿日元，低于2024财年的约5.54亿日元。

    管理人补充道，为了通过资产提升计划来提高其市场吸引力，将需要投入大笔资本支出，这会带来较长的停运时间，且预计该资产在此期间的贡献将微乎其微。

    基于这些原因，管理人考虑进行脱售。

    为何收购？

    管理人表示，另一方面，位于广岛的广岛五日市港DPL是一项由蓝筹租户租用的高质量现代化资产，能够提升该信托的投资组合质量。

    截至9月30日，该资产由两家大型第三方物流公司完全租用。按备考基础计算，此次收购将使信托的整体投资组合出租率从88.5%提高到96.9%。

    截至9月30日，该资产按总租金收入计算的加权平均租赁期限为2.3年。其在2025财年录得的净房地产收入为4.712亿日元。

    管理人指出，这是一处按照现代化规格建造的永久地契物流设施，设有供车辆驶入二楼的坡道，这将提高货物处理效率并为楼层操作提供灵活性。

    该资产的屋顶还安装了太阳能板，总容量为1.7兆瓦峰值。

    管理人表示，广岛五日市港DPL地理位置优越，坐落于一个发展成熟的港口工业区，适合进行全天候运营。

    管理人指出，广岛市场的大型多租户物流设施供应紧张，自2023年12月31日结束的第四季度以来，整个市场的空置率一直为0%。

    管理人补充道，该资产距离广岛市中心约10公里，适合服务于消费中心。此外，其邻近劳动力资源池，这对租户而言是一个重要因素。

    其他裨益

    预计拟议的交易将使该信托2025财年的净房地产收入增长4%，2026财年上半年的净房地产收入增长7.9%。

    因此，该房地产投资信托（Reit）的每单位派息预计在2025财年增长5.5%，在2026财年上半年增长11%。

    交易完成后，按备考基础计算，截至2026年6月30日的总杠杆率预计将从40.1%改善至38.3%。

    该管理人的首席执行官Jun Yamamura表示：“拟议的交易预计将提升每单位派息，同时也将加强资产负债表，为（该信托）提供融资灵活性以在未来寻求进一步增长。”

    在该公告发布前，该股周五收于0.41新元，上涨1.2%，即0.005新元。

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