数据中心运营商DayOne完成45亿美元C轮融资

新投资者包括主权财富基金Indonesia Investment Authority和Achi Capital Partners

DayOne将利用这笔资金加速在新加坡、马来西亚和印度尼西亚等主要市场的扩张。 图片来源：DAYONE

【新加坡】数据中心运营商DayOne于周五（6月5日）宣布，公司已完成C轮融资的最终交割，筹集了45亿美元。

此轮融资由现有投资者Coatue和Hillhouse领投，这两家公司现已成为DayOne最大的两个股东。

新投资者包括主权财富基金Indonesia Investment Authority和Achi Capital Partners。

据《商业时报》了解，由Temasek支持的65 Equity Partners也参与了此次融资。

此前，公司曾于2026年1月宣布完成超过20亿美元的初步C轮融资，并有报道称DayOne正考虑在新加坡和美国进行双重上市。

这家总部位于新加坡的数据中心运营商，已在亚太和欧洲地区获得超过1.5吉瓦的容量预订。

这笔资金将用于加速在新加坡、马来西亚和印度尼西亚等主要市场的扩张。

该公司表示：“DayOne可能会继续考虑在私募和公开市场进行额外的股权和债务融资，但这将取决于其资金需求、市场状况及其他考量因素。”