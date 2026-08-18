DayOne获DBS、OCBC和UOB的5.3亿新元绿色贷款 用于建设新加坡数据中心

该即将建成的设施将先驱一项基于氢能源的概念验证计划。

计划中的DayOne数据中心预计将成为新加坡首个配备现场固体氧化物燃料电池发电设施的数据中心。 效果图：DBS、OCBC、UOB

【新加坡】本地三大银行在周二（8月18日）发布的联合声明中宣布，全球数字基础设施平台DayOne已获得由星展银行 (DBS)、华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 提供的为期四年、总额5.3亿新元的绿色贷款，用于资助其在新加坡的首个数据中心项目。

这座即将建成的设施预计将成为新加坡首个配备现场固体氧化物燃料电池发电的数据中心，并将先驱一项探索氢基能源解决方案的概念验证计划。

星展银行、华侨银行和大华银行是此次贷款的联合授权牵头安排行、簿记行和绿色贷款协调方，其中星展银行还担任融资和担保代理行。

在人工智能、云计算和5G网络的迅速普及推动下，全球对数字基础设施的需求激增，这笔融资正是在此背景下达成的。

该数据中心位于新加坡西部，功率为20兆瓦，已于2025年7月破土动工，预计将于2027年第一季度投入运营。

该设施将采用垂直建筑一体化光伏技术以及混合空气和液体冷却技术，以提高能源效率。

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2025年12月，该设施获得了新加坡建设局（BCA）数据中心绿色建筑标志计划下的最高可持续发展评级——绿色建筑标志白金奖（临时）认证。

星展银行机构银行业务部主管 Han Kwee Juan 指出，人工智能和云技术的加速采用正在推高亚洲各地的能源消耗，因此节能高效的基础设施至关重要。

他表示：“新加坡在引领亚洲绿色和节能数字基础设施融资方面处于有利地位。”

华侨银行全球企业银行部主管 Elaine Lam 表示：“新加坡首个采用氢能的数据中心，标志着可持续数字基础设施发展进程中的一个重要里程碑。”

大华银行企业银行与行业方案部主管 Edmund Leong 也表达了类似看法，他指出，数字基础设施正成为一种“支撑经济竞争力、创新和韧性的战略资产”。