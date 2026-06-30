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DBS完成10亿美元重大风险转移交易，为新加坡银行首例

此举让投资者得以涉足企业贷款投资组合，同时为该银行释放了监管资本

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Renald Yeo

Renald Yeo

Published Tue, Jun 30, 2026 · 11:00 AM
    • 截至2026年3月31日，DBS的CET1比率为16.9%。
    • 截至2026年3月31日，DBS的CET1比率为16.9%。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

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    [新加坡] DBS周二（6月30日）表示，该行已完成一笔参考规模为10亿美元企业贷款组合的重大风险转移（SRT）交易，这标志着新加坡银行首次进行此类交易。

    重大风险转移（SRT）是一种资本管理交易，允许银行将一篮子贷款的部分信用风险转移给第三方投资者，而无需出售标的贷款。

    根据此项安排，投资者承担该参考投资组合的一部分信用风险。作为承担该风险的回报，他们会获得一份保费或收益，其水平通常高于同等评级的传统债券，此举也让银行可以继续持有并管理这些贷款。

    DBS在公告中未透露第三方投资者的身份。

    对于该银行而言，这项交易减少了其必须为这些资产持有的监管资本。这释放出的资本可被重新部署于新的贷款和增长机会。

    该银行表示：“尽管DBS的资本充足率远高于监管条例，但这项新能力增强了本行支持亚洲日益增长的融资需求的能力，并反映了本行正持续扩展其资本管理工具。”

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    该行补充道：“这也为本行未来有选择性地执行更多SRT交易奠定了基础。”

    截至2026年3月31日，DBS的普通股权一级资本（Common Equity Tier 1, CET1）比率为16.9%，低于去年同期的17.4%。

    CET1比率衡量银行最高质量资本相对于其风险加权资产的水平，是衡量其吸收亏损能力的关键指标。在新加坡，银行被要求将CET1比率维持在新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）设定的最低监管水平之上。

    按完全实施后计，截至3月底，DBS的CET1比率为14.8%，低于去年同期的15.2%。这两个比率均远高于法定的监管条例。

    该银行周二的公告也证实了彭博社（Bloomberg）在1月份的早前报道，即该行当时正考虑进行此类尝试。

    DBS集团企业财务主管Philip Fernandez表示：“这次首次交易加强了我们在扩展业务版图的同时，保持强健资本和资产负债表纪律以及审慎捕捉机遇的能力。”

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