星展银行青睐中资银行，并将汇丰银行列为长期买入标的

BROKERS’ TAKE

该券商认为，该银行在香港上市的股票近期走弱，提供了具吸引力的买入机会

在全球债券收益率飙升和英国银行业税收可能增加的背景下，汇丰银行的股价从8月高点至10月中旬低点下跌了约15%。 照片：海峡时报

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】星展集团研究部 (DBS Group Research) 表示，在当前的高利率环境下，中资银行预计将跑赢全球同行。这是因为其国内收益率走势相对独立，加上具吸引力的股息，为投资者提供了缓冲，以应对全球市场的波动。

在10月20日的一份报告中，分析师 Lu Manyi 和 Ken Shih 将其短期偏好转向中资银行，并将于香港上市的中国建设银行 (CCB) 列为首选。他们还指出，鉴于近期股价下跌，在伦敦和香港上市的汇丰银行 (HSBC) 是一个具吸引力的长期入场机会。

此番展望出炉之际，正值中国五大银行公布了数年来最强劲的半年利润增长，尽管中国房地产市场持续低迷。这些银行在2026年上半年公布了3%至5%的利润增长，同时不良贷款率保持稳定或有所下降。

更广泛的银行业也录得自2022年以来首次季度净息差改善。

分析师表示：“鉴于国内收益率曲线不断下降，中资银行提供了一个具韧性的替代选择，能够隔离全球利率波动带来的影响。”

中资银行是全球银行的替代选择

星展银行分析师指出，随着十年期美国国债收益率飙升并突破5%，全球投资者对债券收益率上升给银行带来的影响日益担忧。

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他们补充说，长期高利率可能削弱信贷需求、增加融资成本，并使银行持有的债券面临估值损失。

然而，中资银行面临着不同的利率环境。

尽管全球债券收益率上升，但中国的十年期政府债券收益率已从2026年初的1.8%降至约1.6%，这使得银行股息对国内投资者相对更具吸引力。

星展银行表示，中资银行股也受益于不同的投资者基础。随着本地债券收益率下降，国内保险公司和长期投资者纷纷寻求股息收入。

今年以来，流入在港上市中资银行的南向资金已超过1000亿港元（127亿美元），为股价提供了进一步支撑。

该券商预计，大型中资银行在2026财年和2027财年的股息收益率将在4.5%至5%之间，而与区域同行相比，其估值仍然不高。

该券商还预计，大型中资银行的第三季度盈利将稳步增长，资产质量将基本保持稳定。

市场对汇丰银行反应过度

尽管星展银行看好中资银行的短期前景，但也强调，在该银行在港上市的股票近期遭抛售后，汇丰银行为长期投资者提供了具吸引力的机会。

由于市场担忧全球债券收益率飙升和英国可能提高银行税，汇丰银行的股价从8月高点至10月中旬低点下跌了约15%。

星展银行认为，这些风险是可控的，并指出银行目前的资产负债表比2022-2023年的紧缩周期期间更为健康。

与当时短期利率超过长期利率的情况不同，目前收益率曲线仍为正斜率，这保障了银行的传统贷款盈利能力。

汇丰银行的基本增长动力，包括银行净利息收入和其亚洲财富管理业务，也保持不变。

根据汇丰银行的上半年资产负债表，星展银行估计，利率每上升100个基点，可为汇丰银行带来约20亿美元的额外银行净利息收入。

该券商还预计，英国可能提高银行税对盈利的影响有限。即使银行附加税从3%上调至10%，据其估计，汇丰银行的集团税后利润降幅也将低于1.5%。

据星展银行称，汇丰银行目前的股价约为其2027财年预测账面价值的1.4倍，预计股息收益率为4.8%。

该券商维持对汇丰银行的“买入”评级和167.40港元的目标价，而其报告中的参考价为149.70港元。

然而，该券商也警示，在英国税收政策和债券估值的不确定性解决之前，短期波动可能会持续。与债券相关的资本损失也可能对未来的股票回购构成压力。

中国建设银行仍为首选

在中国主要国有银行中，星展银行因中国建设银行 (CCB) 相对较高的股本回报率和具吸引力的股息收益率而青睐该行。

该银行在香港和上海两地上市，尽管其2027财年的预计股息收益率约为5%，但其估值与同行基本一致。

星展银行维持对建设银行在港上市股票的“买入”评级，目标价为10.20港元，参考价为9.87港元。

该券商对中国农业银行和中国工商银行的看法则不那么乐观，理由是中国财政部注资后可能带来的股权稀释风险。