DBS将在新加坡为零售客户推出代币化实物黄金

该行也在探索将该代币在DBS数字交易所上市的计划

过去三年中，DBS财富客户投资组合中实物黄金持有的资产管理规模增长了一倍以上。 图片来源：TAY CHU YI, BT

【新加坡】DBS于周四（6月11日）宣布，将于2026年下半年在新加坡向零售客户提供代币化实物黄金。

这款名为DBS实物黄金代币的产品将通过DBS digibank应用程序提供，是新加坡首个让零售投资者能通过单一平台以数字方式获取、持有和交易代币化实物黄金的产品。

每一枚代币都由DBS存放在新加坡专用金库中的1克实物黄金作为支持。DBS表示，该行将完全在内部进行实物黄金代币的代币化、发行、分销和管理。

该银行指出，客户将可以选择将其代币兑换为实物黄金。该行也正在探索将该代币在DBS数字交易所上市的计划，该交易所专为合格投资者和机构合作伙伴量身定制。

该银行表示，此举的背景是，过去三年中，DBS财富客户投资组合中实物黄金持有的资产管理规模增长了一倍以上。

此举也响应了新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore）和新加坡金银市场协会（Singapore Bullion Market Association）在三月份的声明，即双方正致力于巩固新加坡作为黄金交易中心的地位。

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DBS投资产品与咨询部集团主管James Tan指出：“自2013年以来，DBS一直向财富客户提供实物黄金投资服务。现在，我们正利用代币化技术扩大投资渠道，让更多零售客户能够以安全且有意义的方式投资黄金。”

他补充说，虽然DBS的零售投资者一直可以购买黄金基金，但实物黄金的投资渠道基本上只对机构和合格投资者开放。

目前，UOB向零售投资者提供实物黄金和纸黄金，而OCBC则提供纸黄金。与此同时，这三家本地银行都通过其数字银行平台提供与黄金挂钩的投资产品。

今年四月，OCBC-LionGlobal实物黄金基金代币推出，面向机构投资者（包括银行、对冲基金和资产管理公司）以及企业合格投资者。

金价在一月份曾触及近每盎司5500美元的峰值，随后在三月份回落，因中东冲突背景下，黄金的避险吸引力让位于流动性需求。周四上午，由于美国对伊朗发动新一轮袭击推高油价，黄金价格跌至六个多月来的低点。

DBS的黄金代币可供全天候（24/7）访问，并支持部分所有权，让客户能够以代币形式购买、交易和持有更小单位的实物黄金。

2025年，DBS通过在以太坊公链上将结构性票据代币化，并将其提供给第三方数字投资平台和数字交易所的合格投资者，从而扩展了其区块链能力。

此外，DBS还上线了sgBenji（Franklin Templeton代币化货币市场基金的代币）以及Ripple美元稳定币，使其合格客户能够在市场波动期间全天候（24/7）重新平衡投资组合，同时赚取收益。