星展银行任命香港、台湾和印度尼西亚市场新负责人
北亚区兼香港业务主管 Sebastian Paredes 将于2027年3月1日卸任
- 这些变动将在未来几个月内于星展银行生效。 照片：商业时报资料图
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[新加坡] 星展银行 (DBS) 周四（8月13日）宣布了其香港、印度尼西亚和台湾市场的一系列高层领导任命，这些任命将在未来几个月内生效。
具体如下：
- 现任星展银行台湾区总裁 Ng Sier Han 将于2027年3月1日起担任星展银行（香港）总裁。
- 现任星展银行印度尼西亚区总裁 Lim Chu Chong 将于2027年1月1日起担任星展银行台湾区总裁。
- 星展银行机构银行部董事总经理 Adrian Chai 将于2026年12月1日起担任星展银行印度尼西亚区总裁。
此前，星展银行北亚区主管兼星展银行（香港）总裁 Sebastian Paredes 将于2027年3月1日卸下行政职务。星展银行表示，他将继续担任该行的高级顾问。
Paredes 自2010年9月起执掌星展银行（香港），并从2023年4月起担任星展银行（中国）董事长。
他还负责管理集团的北亚区业务，范围涵盖香港、中国大陆和台湾。
在消息公布前，星展银行股价收盘上涨0.9%或0.65新元，报76.50新元。
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