星展、华侨还是大华？第三季业绩差距扩大，投资者受促精挑细选
融资成本为2027年展望蒙上阴影，新加坡三大银行盈利差距日益扩大
- 较高的融资成本拖累了本地银行的第三季盈利，但分析师预计，这三家银行的利润率复苏和资产重定价的影响将不均衡。 照片：TAY CHU YI, BT
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【新加坡】分析师表示，鉴于 星展银行 (DBS) 、 华侨银行 (OCBC) 和 大华银行 (UOB) 在2026年第三季度的业绩差距不断扩大，投资者在投资新加坡银行时应更加精挑细选。
较高的融资成本拖累了本地银行的第三季盈利，尽管分析师预计，这三家银行的利润率复苏和资产重定价的影响将不均衡。
Jefferies 分析师 Joanna Cheah 表示：“（不断扩大的业绩差距）突显了融资结构实力、资产负债表管理和业务组合的差异，正日益导致盈利分化，而不仅仅是利率环境的单一影响。”
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