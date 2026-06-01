DBS将于2027年前在亚太区新设18家财富中心并升级36家
首家中心预计将于2026年第三季度开业；将在新加坡、香港、中国、印度、印度尼西亚和台湾陆续推出
- 此次扩张将使DBS星展丰盛理财在新加坡的财富管理中心数量增加50%。 图片来源：DBS
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[新加坡] DBS 将于2027年底前在亚太地区开设18家新财富管理中心并升级36家现有中心，该行称此举为其财富管理业务迄今为止最大规模的实体网络扩张。
该银行于周一（6月1日）表示，这些中心将设在新加坡、香港、中国、印度、印度尼西亚和台湾，首家中心将于2026年第三季度开业。
DBS未详细说明升级和扩建其区域财富管理中心网络的成本。
DBS消费银行部主管 Sanjoy Sen 表示，此举不仅将加强该行的网络，也能使其更贴近客户。
他说：“客户告诉我们，最重要的一点是，他们希望与银行建立的关系应该让人感觉亲切、熟悉且近在身边。”
他补充道：“这些财富管理中心不仅仅是为了扩大我们的业务版图，更在于拉近我们的客户与服务他们的客户经理之间的距离——在他们生活、工作和建立自己生活的地方与他们会面。”
在新加坡和香港这两个该行最大的市场，这些中心将服务其“星展丰盛理财”（Treasures）客户。在中国、印度、印度尼西亚和台湾，这些中心将服务“星展丰盛理财”和“星展丰盛私人客户”（Treasures Private Client）的客户。
顺势而为
该银行表示，此举将使其“星展丰盛理财”在新加坡的财富管理中心数量增加50%。
“星展丰盛理财”是该行的 财富管理服务。在新加坡，获得该服务的最低投资门槛为35万新元。
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“星展丰盛私人客户”是更高一级的服务，要求客户拥有150万新元的可投资资产，但其定位低于私人银行服务，后者面向拥有500万新元或以上资产的个人。
DBS表示，尽管投资者正转向数字财富管理平台，但对于许多人来说，线下会面仍然很重要，在香港和新加坡有超过40%的客户仍会继续与客户经理进行面对面交流。
与此同时，财富管理和其他费用收入正成为新加坡银行日益重要的收入来源，这有助于抵消因利率下降而预计出现的净利息收入减少。
新加坡三大银行——DBS、OCBC和UOB——的非利息总收入在第一季度升至创纪录的51.6亿新元，高于上一季度的40亿新元和去年同期的47.8亿新元。
对DBS而言，其第一季度的净费用和佣金收入增长了16%，达到创纪录的15亿新元。这一增长主要由创纪录的9.07亿新元财富管理费所推动，这得益于强劲的银行保险和投资产品销售。
咨询公司 McKinsey 的研究称，亚太地区的高净值和超高净值人士将在2023年至2030年间转移约5.8万亿美元的资产，这为银行、家族办公室和其他资产管理公司带来了重大机遇。
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