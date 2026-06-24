DBS向新加坡混合融资计划下的能源转型合伙业务提供2.1亿美元贷款

此举使DBS成为唯一一家支持Fast-P两大支柱的商业银行。

今年5月，DBS曾向Fast-P的旗舰项目——绿色投资合伙业务基金出资7500万美元。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】 DBS 正在向一个投资工具提供2.1亿美元的优先融资便利，以支持能源转型加速融资（Energy Transition Acceleration Finance，简称Etaf）合伙业务的替代策略。

该银行在周三（6月24日）的一份声明中表示，这是向该投资工具EtafCo发放的首笔贷款，DBS是该基金的首个优先债务融资方。

声明补充说，该贷款将用于支持“符合条件的能源转型基础设施债务投资，包括可再生能源、电网现代化、能源储存以及其他旨在减少对燃煤发电的依赖和使用的清洁能源解决方案”。

EtafCo的第一阶段将专注于对清洁能源转型和电网基础设施项目的投资，以推进对传统能源的替代。

该投资工具还旨在通过改善风险分配和支持具有商业可行性的转型基础设施，为亚洲的能源转型动员更多资金池。

此举使DBS成为唯一一家支持亚洲转型融资合伙业务（Financing Asia’s Transition Partnership，简称Fast-P）旗下两个合伙业务的商业银行。Fast-P是新加坡的一项混合融资计划。

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Fast-P由新加坡金融管理局发起，旨在动员优惠资本和私人资本，以加速在亚洲各地部署清洁能源和能源转型项目。

今年5月，DBS曾向由Pentagreen Capital管理的Fast-P旗舰绿色投资合伙业务基金出资7500万美元。该行担任了其优先档的主要协调行。

DBS机构银行集团可持续金融主管Shilpa Gulrajani表示：“亚洲的能源转型需要务实且可扩展的融资解决方案，这些方案既能在当前加速清洁能源基础设施的部署，同时也能为未来的深度脱碳创造条件。”

她补充说，Etap基金“通过支持能够切实减少对燃煤发电依赖、并为低碳未来加强电网准备的项目，代表了一种弥合这一差距的创新方法”。