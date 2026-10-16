新加坡银行股大跌后，星展银行在第三季度财报发布前仍是分析师首选

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尽管如此，贷款环境依然“有利”；对华侨银行和大华银行的评级好坏参半

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 尽管本地三大银行上周遭遇抛售潮，市值蒸发超过220亿美元，但分析师仍对 星展银行 (DBS) 持乐观态度。

股价下跌始于10月7日，此前花旗集团 (Citi) 将 华侨银行 (OCBC) 的评级从“持有”下调至“卖出”，并重申了对 大华银行 (UOB) 的“卖出”评级。

截至周五（10月16日）下午1点43分，星展银行股价报74.17新元，当日上涨0.6%；大华银行股价报41.87新元，上涨0.4%；华侨银行股价报29.13新元，上涨0.5%。

分析师警示，这些银行的第三季度盈利可能不及市场预期，且利率上升或将挤压其利润空间。因债券收益率不断攀升，它们持有的债务也正面临压力。

尽管如此，Macquarie Group亚细安股票研究主管 Jayden Vantarakis 表示，由于贷款环境依然“有利”，银行仍有上行空间。他指出，新加坡金融管理局的数据显示，8月份贷款同比增长了16%。

他补充道：“由于固定利率贷款的重新定价存在滞后性，我们预计银行第三季度的净息差 (NIM) 将环比持平，这略低于我们利率模型的预测。”

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马来亚银行证券 (Maybank Securities) 分析师 Thilan Wickramasinghe 和 Amirul Rusydy 表示，创纪录的贷款额以及加息期间资产收益率的普遍上行，应能为盈利提供支撑。

他们在周三的一份报告中写道：“因此，我们认为下调业绩指引的风险较低……（并且）对长线投资者而言，我们仍然看好该行业”。

大华银行将于11月4日公布第三季度财报；星展银行于11月5日公布；华侨银行则于11月6日公布。

星展银行仍受青睐

CGS International (CGSI) 分析师 Tay Wee Kuang 和 Tan Jie Hui 于周一将星展银行的评级从“持有”上调至“增持”，同时将其目标价从77.10新元上调至79.50新元。

分析师表示：“我们认为，得益于持续的净新资金流入，财富管理费同比增长7.4%，支撑了星展银行第三季度非利息收入实现2.9%的同比增长。”

鉴于星展银行在最近一次回调以来，在三大银行中展现出“最具韧性”的上升趋势，它也是马来亚银行证券的技术面首选股。

花旗集团也给予星展银行“买入”评级，目标价为86.80新元。分析师 Tan Yong Hong 在周三的一份报告中将该行形容为“亚洲财富代表”，并补充说它受益于存款流入。

然而，CGS International 的 Tay 和 Tan 指出，星展银行的净利息收入 (NII) 在第三季度“不太可能出现好转”，预计将同比下降2.4%，环比下降2.5%。这主要是由于该行的净息差同比收窄10个基点，环比收窄1个基点。

分析师补充说，这是因为“星展银行继续替换固定利率资产（如抵押贷款），而与2024年至2025年的利率相比，这些资产的重新定价利率仍然较低”。

尽管如此，他们指出，星展银行“第三季度的贷款可能录得1.5%的环比增长，这将部分缓解净息差持续受压所带来的影响”。

Macquarie 的 Vantarakis 补充说，他预计星展银行本季度的业绩将“达到预期”，因为它是第三季度唯一派发股息的银行，预计年化收益率为4.4%。

他给予该股“跑赢大市”评级，目标价为79.84新元。

对大华、华侨银行看法不一

与此同时，市场对大华银行的看法好坏参半。Vantarakis 指出，该股目前的交易价格较其市盈率有30%的折让，并补充说，“符合或优于预期的业绩可能会部分缩小这一差距”。

他给予大华银行“跑赢大市”评级，目标价为45.29新元，并将其列为本地银行中的首选股。

然而，花旗集团的 Tan 则给予该股“卖出”评级，目标价为38新元。

他预计第三季度利润将环比下降9%至13.5亿新元。他指出，尽管该行可能拥有“相对较好的费用增长势头”，但这将归因于“低基数效应”。

他补充说，大华银行2025年上半年的财富管理费增长可能会落后于同行。

尽管华侨银行在10月7日市值蒸发了80亿新元，但一些分析师仍对其持乐观态度。

马来亚银行证券的 Wickramasinghe 和 Amirul 给予该股“买入”评级，目标价为37.23新元。

由于其“全方位财富”主张，即利用华侨银行、新加坡银行 (Bank of Singapore) 和大东方 (Great Eastern) 来“深化交叉销售”，该行成为他们的首选。这很可能将释放新的收入机会，并推动股本回报率走上更高的轨道。

他们补充说：“对客户关系经理的投资以及在香港设立财富管理中心，应能进一步扩大其业务版图。”

CGS International 的 Tay 和 Tan 指出，华侨银行在第二季度受益于其保险子公司大东方的贡献。

该子公司的年新业务内含价值 (NBEV) 同比增长了25.2%；其股东基金的利润也实现了171.8%的同比增长。

分析师表示：“我们认为，反映其业务势头的大东方新业务内含价值在2026财年第三季度实现了强劲增长，因此我们估计华侨银行第三季度的人寿和一般保险收入将同比增长28.6%。”

他们补充道：“然而，我们认为美国长期收益率的上升导致固定收益资产出现按市价计值 (MTM) 亏损，抵消了股票带来的任何按市价计值收益，从而导致与非客户流相关的交易和投资收入表现平平（2026财年第三季度约为2000万新元）。”

Tay 和 Tan 将其目标价从29.80新元上调至30.40新元，但重申了对该股的“持有”评级。

与此同时，花旗集团的 Tan 则给予华侨银行“卖出”评级，目标价为27.50新元。他指出，该行财富管理业务的增长前景已“充分反映在股价中”。

Macquarie 的 Vantarakis 于周二将华侨银行的评级下调至“中性”，目标价为30新元。他表示，该行的资本状况“比同行紧张，这可能对未来的增长和股息构成风险”。