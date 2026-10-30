报告：星展银行蝉联亚细安最具价值品牌，Grab跻身增长最快品牌之列

亚细安500强品牌总价值增长8%，达3156亿美元

新加坡以88个品牌、总值841亿美元的品牌价值领先亚细安地区。 图：YEN MENG JIIN, BT

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[新加坡] 2026年，新加坡企业在亚细安的品牌价值中占据主导地位，星展银行 (DBS) 连续第二年蝉联该区域最具价值品牌。

咨询公司Brand Finance的报告称，总部位于新加坡的Grab也是品牌价值增长最快的品牌之一。

新加坡品牌在排行榜前列的表现尤为强劲，有23个品牌进入百强，超过任何其他亚细安市场。该国也以88个品牌、总价值达841亿美元的成绩，在总品牌价值方面领先本区域。

品牌价值评估咨询公司发布的《2026年亚细安500强》（Asean 500 2026）报告指出，在整个亚细安地区，500个最具价值品牌的总价值在2026年增长了8%，达到3156亿美元。

这份于周五（10月30日）发布的年度报告，对亚细安500个最具价值的品牌进行排名。品牌价值指的是一个品牌所带来的经济价值，而非公司的市值或整体估值。

亚细安顶尖品牌

马来西亚国有能源巨头Petronas保住了第二名的位置，但其品牌价值下跌4%至138亿美元。Brand Finance表示，这一下降主要是由于能源价格走低拖累了其品牌价值。

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紧随其后的是泰国的PTT，其品牌价值下跌5%至87亿美元。

银行业仍然是亚细安品牌价值最高的领域，总值达1059亿美元，区域十大最具价值品牌中有五家是银行。

新加坡的银行华侨银行 (OCBC) 和大华银行 (UOB) 的品牌价值也录得增长，分别上涨7%和10%，均达到68亿美元。

马来西亚的Genting今年成功跻身前十，从之前的第11位攀升至第9位。报告指出，在经济风险降低和旅游需求复苏的支撑下，这家赌场运营商是该国领先品牌中“进步最显著”的品牌之一。

与此同时，越南电信集团Viettel的品牌价值虽比前一年增长7%至79亿美元，但排名仍下滑一位至第五名。

新加坡品牌价值提升

Grab是排名中涨幅最大的品牌之一。这家科技公司的品牌价值在2026年猛增53%至17亿美元，使其在区域排名中从第69位跃升至第41位。

自2023年以来，Grab的品牌价值已飙升441%，成为该时期内亚细安地区增长最快的品牌。

Brand Finance将其增长归因于该公司将业务从电召载客和食品外卖扩展到金融服务领域，包括支付、贷款和数字银行业务。

在500个品牌中，滨海湾金沙 (Marina Bay Sands) 的品牌价值绝对增幅最大，增加了21亿美元。

其品牌价值增长了35%至80亿美元，使这家综合度假胜地在区域排名中从第八位上升至第四位。

新加坡的旅游和航空品牌也从强劲的区域旅游需求中受益。

新加坡航空公司 (Singapore Airlines) 仍然是亚细安最具价值的航空公司品牌，其价值增长了12%至31亿美元。与此同时，该地区航空品牌的总价值增长了26%至113亿美元。

樟宜机场的品牌价值攀升16%至8.89亿美元，而地勤服务公司新翔集团 (Sats) 的品牌价值增长了15%至7.9亿美元。新航工程 (SIA Engineering) 则实现了31%的增长，达到2.45亿美元。

在酒店业方面，千禧酒店及度假村 (Millennium Hotels and Resorts) 被评为亚细安最具价值的酒店品牌，其价值增长25%至5.26亿美元。

在上榜的13个酒店品牌中，新加坡占据了七席，总价值达11亿美元，占该行业总值的45%。

其他方面，总部位于新加坡的电讯首选 (TeleChoice International) 被评为2026年亚细安增长最快的品牌，其价值飙升288%至5300万美元。

Brand Finance亚太区董事总经理Alex Haigh表示，新加坡的领先地位得益于广泛的品牌组合，而非少数几家大公司。

“亚细安百强品牌中有23个来自新加坡，超过任何其他市场，这表明该国的领先优势在于其品牌的深度，而非依赖少数几个全国冠军企业，”他说道。

区域其他市场

越南的Vietjet被认为是一个值得关注的品牌，其价值自2025年以来翻了一倍多，增长117%至9.06亿美元。

根据Brand Finance的品牌强度指数 (Brand Strength Index)，越南保险公司Bao Viet被评为亚细安最强品牌。该指数评估的因素包括品牌认知和业绩表现。

印度尼西亚的BCA凭借其强大的客户信任度、财务质量和广泛的市场覆盖，位列区域第二强品牌。

与此同时，Petronas在可持续发展认知价值方面以13亿美元领先该地区。该指标衡量的是品牌价值中可归因于可持续发展认知的部分。