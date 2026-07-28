星展银行向35万企业客户推出代理式人工智能服务

此举是该银行为其零售和企业客户扩展人工智能能力而采取的更广泛举措之一

2026年首六个月，星展银行的企业虚拟助手DBS Joy处理的聊天数量增加了22%，活跃用户数增长了61%。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】星展银行 (DBS) 于周二（7月28日）向其在新加坡的35万名企业客户推出了一款代理式人工智能助手，这标志着该银行正为其超过1000万零售和企业客户进一步扩展其人工智能能力。

通过星展银行的代理式人工智能助手DBS Joy，包括中小企业在内的企业客户 ，能够在对话中直接检索和分析账户及交易信息，无需用户再跨平台手动搜索交易详情。

该银行在一份声明中表示：“凭借其全新的代理能力，(DBS Joy) 现在可以在同一对话中理解并代为执行客户的请求。”

星展银行将深化该虚拟助手的能力，并增进其对现有银行解决方案和项目的了解，以便更好地为中小企业提供协助。

该银行表示，这项企业代理式人工智能功能将于9月扩展至香港的另外10万名用户，之后将逐步推广至其他主要市场。

DBS Joy于2018年推出，并于2025年通过生成式人工智能技术进行了升级，持续为企业客户的银行业务操作提供协助。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

在2026年首六个月，该人工智能助手处理的聊天数量增加了22%，活跃用户数则上升了61%。

星展银行表示，这使得向客户服务部门发起的电话或电子邮件数量减少了7%。

星展银行集团首席运营官Derrick Goh表示，该银行正通过引入人工智能帮助客户执行任务，从而“实现下一个飞跃”。

“这在企业银行业务中尤为重要，因为在该领域，数字助手尚不普遍，而具备代理能力的助手则更为罕见。”

面向零售客户的人工智能

除了企业客户，该银行也正在将其代理式人工智能功能扩展至零售客户。

该集团的零售虚拟助手DBS digibot目前正利用生成式人工智能，帮助客户处理银行卡相关查询、退款、费用减免和汇款等事宜。

今年上半年，该聊天机器人以数字方式解决了九成的客户查询。

该集团指出，到2026年8月，DBS digibot将被整合到该集团面向大众市场和新兴富裕客户的财富管理平台DBS digiWealth中。

声明称：“此举是该银行更广泛努力的一部分，旨在更好地解答财富相关查询，并赋能客户就其投资做出明智决策。”

更多代理式人工智能功能——例如查询银行卡使用情况、统计奖励积分、申请费用减免以及挂失或更换银行卡——将于第四季度整合到DBS digibot中。

通过这些举措，星展银行预计DBS digibot和DBS Joy每月将处理超过一百万次聊天，覆盖总计1000万名客户。

这些举措建立在星展银行将人工智能融入其运营的持续努力之上。

2025年，星展银行通过使用人工智能创造了10亿新元的经济价值，较2024年增长了三分之一。