星展银行：投资者转向价值释放型上市公司 海指第三季度或将震荡

BROKERS’ TAKE

该券商预计，市场对股权市场发展计划 (EQDP) 受益股等另类主题的兴趣将日益浓厚。

星展集团研究部预计，继强劲上涨后，银行股将进入盘整期，因其估值倍数居高不下且现金派息暂停。 照片：商业时报资料图

【新加坡】星展集团研究部预计，海峡时报指数 (STI) 将在第三季度面临震荡，投资者将策略性地从本地银行股轮动。该行指出，目前市场涨势日益集中，导致指数估值偏高，而大盘整体表现却相对滞后。

分析师 Yeo Kee Yan 和 Foo Fang Boon 在周三（8月5日）发布的《新加坡市场策略》报告中指出，海峡时报指数于8月5日达到5581.37点。

分析师表示：“股市涨势日益集中，年初至今，银行股和新加坡交易所 (SGX) 贡献了海指95%的涨幅；自美伊冲突以来，其贡献率更是超过100%。”

其余26只成分股年初至今的净贡献仅为50个指数点。自战争爆发以来，这26只股票的净贡献则为负184点。

星展银行表示：“鉴于银行股的整体估值已偏高，且股息支持在除息日后减弱，我们预计资金将轮动至2026年下半年具有更强催化剂的另类主题，包括价值释放机会、股权市场发展计划 (EQDP) 的受益股以及精选的中型成长股。”

银行股将进入盘整期

该券商预计，继强劲上涨后，银行股将进入盘整期，因其估值倍数居高不下且现金派息暂停。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

分析师表示：“三大银行的市净率估值已大幅飙升……且股息收益率正在收窄……我们认为银行股未来一个月可能面临动荡。”他们指出，在8月份的除息日过后，股息支持将“暂时退居次位”。

星展银行预计，随着油价下跌，以及在美国联邦储备局7月决定将利率维持在3.75%后市场利率预期趋于稳定，市场参与度将从银行股扩大到更广泛的领域。

资金轮动至其他主题

该券商认为，盈利将重新成为推动股价表现的主要驱动力，投资者将转向那些下半年盈利势头更强劲、业绩指引更为乐观的板块。

该券商还认为，“表现滞后的板块，特别是那些此前因‘利率将在更长时间内维持高位’的预期而承压的板块”将出现估值追补的机会。

星展银行将 扬子江船业 、 新科工程 和 Sats 列为首选股。

房地产投资信托 (Reits) 和房地产开发商预计也将吸引投资者的兴趣。

该券商指出，如果市场降低对进一步加息的预期，新加坡房地产投资信托 (S-Reits) 将处于有利位置，有望实现估值回升。这将支持其估值倍数的扩张，并重新激发投资者的兴趣。其中，该券商的首选是工业房地产投资信托，例如 凯德腾飞房地产投资信托 。

Yeo 和 Foo 也看好高增长和具有追补潜力的股票，包括 Centurion Accommodation Reit 和 Parkway Life Reit 。

分析师还称，现在是“重新审视那些价值释放故事依然完整的股票的良机”，其中包括 华业集团 (UOL Group) 、 城市发展 (City Developments) 、 怡和控股 (Jardine Matheson) 和 新电信 (Singtel) 。

在中小盘股 (SMID) 领域，分析师强调，在2026年财政预算案为股权市场发展计划 (EQDP) 追加15亿新元拨款后，目前已有约40亿新元资金获得分配，另有26亿新元尚待部署。

星展银行预计，这些尚待部署的资金将为更广泛的市场成分股提供支持。

分析师指出的中小盘股首选包括 中国航油 、 UMS 、 AEM 、 吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 、Centurion Accommodation Reit、 大华继显 (UOB Kay Hian) 、 第一资源 (First Resources) 和 扬子江金融控股 (YZJ Maritime) 。

谈及具体风险，该报告指出，科技板块“可能持续波动，因为在对人工智能商业化的审查日益严格的背景下，投资者对科技股变得越来越警惕”。

分析师表示：“这应会鼓励投资者去探索年初至今较少受到关注的板块之外的股票。虽然我们看好人工智能，但还有其他主题依然保持完好，包括价值释放的机会。”