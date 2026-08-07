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星展银行：投资者转向价值释放型上市公司 海指第三季度或将震荡

该券商预计，市场对股权市场发展计划 (EQDP) 受益股等另类主题的兴趣将日益浓厚。

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Deon Loke

Deon Loke

Published Fri, Aug 7, 2026 · 12:46 PM
    • 星展集团研究部预计，继强劲上涨后，银行股将进入盘整期，因其估值倍数居高不下且现金派息暂停。
    • 星展集团研究部预计，继强劲上涨后，银行股将进入盘整期，因其估值倍数居高不下且现金派息暂停。 照片：商业时报资料图

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    【新加坡】星展集团研究部预计，海峡时报指数 (STI) 将在第三季度面临震荡，投资者将策略性地从本地银行股轮动。该行指出，目前市场涨势日益集中，导致指数估值偏高，而大盘整体表现却相对滞后。

    分析师 Yeo Kee Yan 和 Foo Fang Boon 在周三（8月5日）发布的《新加坡市场策略》报告中指出，海峡时报指数于8月5日达到5581.37点。

    分析师表示：“股市涨势日益集中，年初至今，银行股和新加坡交易所 (SGX) 贡献了海指95%的涨幅；自美伊冲突以来，其贡献率更是超过100%。”

    其余26只成分股年初至今的净贡献仅为50个指数点。自战争爆发以来，这26只股票的净贡献则为负184点。

    星展银行表示：“鉴于银行股的整体估值已偏高，且股息支持在除息日后减弱，我们预计资金将轮动至2026年下半年具有更强催化剂的另类主题，包括价值释放机会、股权市场发展计划 (EQDP) 的受益股以及精选的中型成长股。”

    银行股将进入盘整期

    该券商预计，继强劲上涨后，银行股将进入盘整期，因其估值倍数居高不下且现金派息暂停。

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    分析师表示：“三大银行的市净率估值已大幅飙升……且股息收益率正在收窄……我们认为银行股未来一个月可能面临动荡。”他们指出，在8月份的除息日过后，股息支持将“暂时退居次位”。

    星展银行预计，随着油价下跌，以及在美国联邦储备局7月决定将利率维持在3.75%后市场利率预期趋于稳定，市场参与度将从银行股扩大到更广泛的领域。

    资金轮动至其他主题

    该券商认为，盈利将重新成为推动股价表现的主要驱动力，投资者将转向那些下半年盈利势头更强劲、业绩指引更为乐观的板块。

    该券商还认为，“表现滞后的板块，特别是那些此前因‘利率将在更长时间内维持高位’的预期而承压的板块”将出现估值追补的机会。

    星展银行将 扬子江船业 新科工程 Sats 列为首选股。

    房地产投资信托 (Reits) 和房地产开发商预计也将吸引投资者的兴趣。

    该券商指出，如果市场降低对进一步加息的预期，新加坡房地产投资信托 (S-Reits) 将处于有利位置，有望实现估值回升。这将支持其估值倍数的扩张，并重新激发投资者的兴趣。其中，该券商的首选是工业房地产投资信托，例如 凯德腾飞房地产投资信托

    Yeo 和 Foo 也看好高增长和具有追补潜力的股票，包括 Centurion Accommodation Reit Parkway Life Reit

    分析师还称，现在是“重新审视那些价值释放故事依然完整的股票的良机”，其中包括 华业集团 (UOL Group) 城市发展 (City Developments) 怡和控股 (Jardine Matheson) 新电信 (Singtel)

    在中小盘股 (SMID) 领域，分析师强调，在2026年财政预算案为股权市场发展计划 (EQDP) 追加15亿新元拨款后，目前已有约40亿新元资金获得分配，另有26亿新元尚待部署。

    星展银行预计，这些尚待部署的资金将为更广泛的市场成分股提供支持。

    分析师指出的中小盘股首选包括 中国航油 UMS AEM 吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 、Centurion Accommodation Reit、 大华继显 (UOB Kay Hian) 第一资源 (First Resources) 扬子江金融控股 (YZJ Maritime)

    谈及具体风险，该报告指出，科技板块“可能持续波动，因为在对人工智能商业化的审查日益严格的背景下，投资者对科技股变得越来越警惕”。

    分析师表示：“这应会鼓励投资者去探索年初至今较少受到关注的板块之外的股票。虽然我们看好人工智能，但还有其他主题依然保持完好，包括价值释放的机会。”

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