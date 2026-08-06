The Business Times
business-time-50
HOT STOCK

星展银行公布第二季度财报后，分享计划价格创历史新高，收盘上涨2.1%

该银行利润增长9%，达到创纪录的30.8亿新元，推动其分享计划价格一度高达75.80新元

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Chloe Lim

Chloe Lim

Published Thu, Aug 6, 2026 · 09:36 AM
    • 该银行宣布派发第二季度总股息，为每分享计划0.81新元，其中包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。
    • 该银行宣布派发第二季度总股息，为每分享计划0.81新元，其中包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。 图片来源：《商业时报》档案图

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【新加坡】在发布了积极的第二季度财报后， 星展银行 (DBS) 的分享计划于周四（8月6日）一度上涨3.1%，触及75.80新元的历史新高。

    该分享计划随后回吐部分涨幅，收盘时上涨约2.1%，报75.08新元，全天约有750万份证券成交，总值5.664亿新元。

    星展银行在开市前公布了其第二季度业绩。该银行在截至6月30日的三个月里录得净利润30.8亿新元，较去年同期的28.2亿新元增长了9%。

    这一数据超过了Bloomberg对五位分析师进行调查得出的28.8亿新元普遍预测。

    《商业时报》报道，该银行还宣布本季度派发总股息为每分享计划0.81新元，高于去年同期的每分享计划0.75新元。该股息包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Hot StockDBS

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    “We believe further execution could drive renewed outperformance versus the Straits Times Index,” note the analysts.

    DBS names seven ‘deep-value’ stock picks to ride Singapore’s value-unlocking theme

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Grant Wee built Hideaway as a massage-and-bathhouse concept centred on solitude and recovery.

    UOB CEO’s youngest child Grant Wee turns burnout into a wellness business

    The Vietnamese economy has long relied heavily on bank lending, straining commercial banks as they shoulder the bulk of the financing needed by companies and large infrastructure projects.

    Vietnam seeks US$76 billion a year from capital markets to ease reliance on banks

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More