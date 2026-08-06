星展银行公布第二季度财报后，分享计划价格创历史新高，收盘上涨2.1%

HOT STOCK

该银行利润增长9%，达到创纪录的30.8亿新元，推动其分享计划价格一度高达75.80新元

该银行宣布派发第二季度总股息，为每分享计划0.81新元，其中包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。 图片来源：《商业时报》档案图

【新加坡】在发布了积极的第二季度财报后， 星展银行 (DBS) 的分享计划于周四（8月6日）一度上涨3.1%，触及75.80新元的历史新高。

该分享计划随后回吐部分涨幅，收盘时上涨约2.1%，报75.08新元，全天约有750万份证券成交，总值5.664亿新元。

星展银行在开市前公布了其第二季度业绩。该银行在截至6月30日的三个月里录得净利润30.8亿新元，较去年同期的28.2亿新元增长了9%。

这一数据超过了Bloomberg对五位分析师进行调查得出的28.8亿新元普遍预测。

据《商业时报》报道，该银行还宣布本季度派发总股息为每分享计划0.81新元，高于去年同期的每分享计划0.75新元。该股息包括0.66新元的普通股息和0.15新元的资本回报股息。