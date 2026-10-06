新交所调低每手股数框架生效首日 星展银行小额交易量居冠

怡和控股采纳度最高，当日三分之一交易以每手10股成交

10月5日，每手20股是星展银行和怡和控股第二受欢迎的交易规模。 照片：商业时报资料

【新加坡讯】周一（10月5日）是新加坡交易所 (SGX) 调低每手股数交易框架生效的首日，在多数活跃交易的股票中，每手10股成为最普遍的交易单位，其中以 星展银行 (DBS) 为首，此类交易约达5000笔。

该交易所从本周开始，对首批11只股票实行较小的交易单位。此举将三大本地银行——星展银行、 华侨银行 (OCBC) 和 大华银行 (UOB) ，以及 大东方控股 (Great Eastern Holdings) 、 虎豹企业 (Haw Par Corporation) 、怡和合发 (Jardine Cycle and Carriage)、 怡和控股 (Jardine Matheson Holdings, 简称JMH) 、 吉宝 (Keppel) 、 Prudential 、 新交所 (SGX) 和 创业公司 (Venture Corporation) 的最低投资额从每手100股降至10股。

根据新交所分析的彭博社交易数据显示，这11只股票中以每手10股成交的交易超过2万笔，多于以每手100股成交的1.3万余笔交易。

数据显示，怡和控股当日的采纳度最高，约有三分之一的交易以每手10股成交，交易规模中位数为20股。

每手20股是星展银行和怡和控股第二受欢迎的交易规模。

在入选调低每手股数交易的11只股票中，星展银行和怡和控股的股价是最高的。这家新加坡最大银行的股价周一收于78.56新元，上涨0.9%；而怡和控股则收于57.19美元，上涨2.1%。

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新交所表示，在这11只股票中，周一有超过一半（55%）的交易是以低于此前每手100股的规模执行的。

吉宝是例外，其以每手100股和每手10股成交的交易各有约1000笔。

调低每手股数的举措旨在提高高价证券的投资便利性和交易灵活性，以便投资者能以更小的增量建立和调整仓位。

新交所周二发表声明称：“这为分阶段入场、平均成本、重新平衡投资组合以及更精确地管理资本部署提供了更大的灵活性。”新交所补充道：“例如，一名希望在周一建立100股星展银行仓位的投资者，可以通过在交易日内进行多次每手10股的交易来累积该仓位，而无需进行单笔每手100股的交易。”

截至周一，在11只调低每手股数的股票中，有八只的日均成交额高于前一周最后一个交易日（10月2日）的水平。

数据显示，这些股票分别是Prudential、创业公司、怡和东南亚 (Jardine Matheson South-east Asia)、新交所、吉宝、大华银行、怡和控股和虎豹企业。

该交易所表示：“尽管整体市场交易活动疲软，但流动性……（已）基本保持稳定，大部分成分股在此期间的成交额有所增加。”