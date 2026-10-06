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新交所调低每手股数框架生效首日 星展银行小额交易量居冠

怡和控股采纳度最高，当日三分之一交易以每手10股成交

Chloe Lim

Chloe Lim

Published Tue, Oct 6, 2026 · 06:45 PM
    • 10月5日，每手20股是星展银行和怡和控股第二受欢迎的交易规模。
    • 10月5日，每手20股是星展银行和怡和控股第二受欢迎的交易规模。 照片：商业时报资料

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡讯】周一（10月5日）是新加坡交易所 (SGX) 调低每手股数交易框架生效的首日，在多数活跃交易的股票中，每手10股成为最普遍的交易单位，其中以 星展银行 (DBS) 为首，此类交易约达5000笔。

    该交易所从本周开始，对首批11只股票实行较小的交易单位。此举将三大本地银行——星展银行、 华侨银行 (OCBC) 大华银行 (UOB) ，以及 大东方控股 (Great Eastern Holdings) 虎豹企业 (Haw Par Corporation) 、怡和合发 (Jardine Cycle and Carriage)、 怡和控股 (Jardine Matheson Holdings, 简称JMH) 吉宝 (Keppel) Prudential 新交所 (SGX) 创业公司 (Venture Corporation) 的最低投资额从每手100股降至10股。

    根据新交所分析的彭博社交易数据显示，这11只股票中以每手10股成交的交易超过2万笔，多于以每手100股成交的1.3万余笔交易。

    数据显示，怡和控股当日的采纳度最高，约有三分之一的交易以每手10股成交，交易规模中位数为20股。

    每手20股是星展银行和怡和控股第二受欢迎的交易规模。

    在入选调低每手股数交易的11只股票中，星展银行和怡和控股的股价是最高的。这家新加坡最大银行的股价周一收于78.56新元，上涨0.9%；而怡和控股则收于57.19美元，上涨2.1%。

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    新交所表示，在这11只股票中，周一有超过一半（55%）的交易是以低于此前每手100股的规模执行的。

    吉宝是例外，其以每手100股和每手10股成交的交易各有约1000笔。

    调低每手股数的举措旨在提高高价证券的投资便利性和交易灵活性，以便投资者能以更小的增量建立和调整仓位。

    新交所周二发表声明称：“这为分阶段入场、平均成本、重新平衡投资组合以及更精确地管理资本部署提供了更大的灵活性。”新交所补充道：“例如，一名希望在周一建立100股星展银行仓位的投资者，可以通过在交易日内进行多次每手10股的交易来累积该仓位，而无需进行单笔每手100股的交易。”

    截至周一，在11只调低每手股数的股票中，有八只的日均成交额高于前一周最后一个交易日（10月2日）的水平。

    数据显示，这些股票分别是Prudential、创业公司、怡和东南亚 (Jardine Matheson South-east Asia)、新交所、吉宝、大华银行、怡和控股和虎豹企业。

    该交易所表示：“尽管整体市场交易活动疲软，但流动性……（已）基本保持稳定，大部分成分股在此期间的成交额有所增加。”

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