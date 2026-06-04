Income 保险股东喜获十年新高股息：2026年年度股东大会重点摘要

股东将在年度股东大会后收到信函。

Income 保险董事会提议派发每股1.063新元的总股息，这是过去十年来的最高派息额。 摄影：KUA CHEE SIONG，《海峡时报》

【新加坡】在公布强劲的年度利润后，Income 保险的股东将获得十年来最高的股息，同时也重新获得了出售其股票的渠道。

这些信息是在 Income 保险5月25日举行的年度股东大会（AGM）以及6月2日发布的2025财年报告中披露的。

尽管 Income 保险并未在证券交易所上市，但它是一家公众公司，拥有超过1万5000名散户股东，共持有约2740万股股票。

2024年7月，德国保险公司 Allianz 提出以22亿新元（即每股40.58新元）的价格收购 Income 保险的多数股权，此举引发了公众热议。

然而，由于担忧该交易对 Income 保险的社会使命产生影响，该交易后来被政府阻止。Allianz 于2024年12月16日撤回了收购要约。

以下是 Income 保险年度股东大会和年度报告的主要看点：

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业绩提升，股息增加

Income 保险董事会提议派发每股1.063新元的总股息，为过去十年来的最高派息额。

这得益于公司2025财年净利润同比增长165%至1.189亿新元，其增长主要受更佳的投资回报、产品组合优化以及来自更年轻、更富裕客户群体需求增长的推动。

2024财年的总股息为每股41.6分，其中包括为庆祝55周年而派发的每股20.8分的特别股息。

该保险公司的价值目前也有所提升，其每股净资产值从2024财年的31.97新元上升至2025财年的32.66新元。

Income 保险首席执行官 Andrew Yeo 在年度股东大会上表示，公司可以在不损害对保单持有人的承诺或长期稳定性的前提下，持续回报股东并为未来进行投资。

Alta 交易所的股票转售活动恢复

希望出售股票的 Income 保险股东将能再次参与由 Phillip Securities 运营的私人交易计划。该选项在2024年 Allianz 提出收购要约后曾一度暂停。

Yeo 表示，根据该计划，Phillip Securities 可能会从自愿出售的股东手中购买股票，并寻求通过 Alta 交易所平台将其配售给合格投资者和机构投资者。

已将股票托管于 Phillip Securities 的现有参与者可在线上表明其出售意向，而首次参与者则需携带股东信函、身份证明文件以及股票证书（若有），前往 Phillip 投资者中心办理必要手续。

股东将在年度股东大会后收到信函。

选择不参与该计划的股东无需采取任何行动。

Yeo 强调，该计划由 Phillip Securities 独立运营，并未获得 Income 保险的认可。交易不获保证，且基于买卖双方在共同商定的条款下自愿进行。

他补充说，股东也可以不参与 Phillip Securities 的股票流动性计划，自行私下寻找买家并根据双方商定的条款直接转让股票。

一年前，在2025年的 Income 保险年度股东大会上，一些股东因无法出售股票而表达了担忧和失望，该计划在此背景下重启。许多人也对错失以每股40.58新元的价格将股票出售给 Allianz 的机会感到遗憾。

Yeo 说：“我们认识到，仅靠一个私人交易机制可能无法满足所有股东的需求。董事会和管理层正在继续为我们的股东仔细考虑所有相关的流动性选项。”

强化社会契约

Income 保险在2025年庆祝了成立55周年，同时也加大了履行其社会使命的力度。在 Allianz 提出收购要约后，该公司的社会使命受到了密切关注。

Income 保险主席 Joy Tan 在年度股东大会上表示，2025年，公司在取得更强劲财务业绩的同时，还通过多项支持弱势群体的计划，采取措施以履行其对社会使命的承诺。

例如，该保险公司承诺在五年内投入1000万新元，通过其“Income OrangeAid 看护者支援加速器补助金”来支持看护者和家庭，并推出了“儿童安心”（Child Secure）计划，以帮助那些因父母患上重疾而受影响的儿童。

公司还推出了多项旨在帮助老年人和低收入新加坡人的 SG60 计划。

Tan 说：“结合2025财年的强劲财务表现，这些举措反映了我们致力于取得的进展，并展示了我们已开始履行董事会被赋予的使命。”

董事会更新之际，主席卸任

作为董事会更新流程的一部分，旨在引入具备合适才干和深厚行业专业知识的董事，Tan 透露，在完成其九年的独立董事任期后，她将于7月1日卸任董事会主席一职。

Tan 于2025年接替 Ronald Ong 担任主席，至今任职不到一年。她将继续留任董事会，担任非独立非执行董事。

她的职位将由 Lim Sim Seng 接替，后者于5月1日被任命为董事会的独立非执行董事。

Lim 也是 SIA Engineering 和 IOI Properties 等公司的董事会成员，并且是新加坡派驻尼日利亚的非常驻最高专员。

他在银行和金融领域拥有多年经验。他最近的职务是 DBS 集团的高级顾问，这是他在从该行集团执行官职位上退休后担任的。2010年至2023年期间，他曾领导该行的消费银行和私人银行业务。

Lim 将于7月1日被任命为董事会主席。《海峡时报》