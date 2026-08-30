防御性消费股在强劲机构资金流入背景下表现强劲

SECTOR SWEEP: CONSUMER

十大消费必需品股年初至今平均总回报率达26.7%

昇菘集团表现强劲，年初至今总回报率达24%，这得益于其不断扩张的门店网络和更优化的销售组合。 照片：商业时报资料

【新加坡】尽管人工智能持续占据全球新闻头条，但新加坡的非周期性消费行业已悄然实现了强劲表现。在宏观经济不确定的背景下，受坚挺的粗棕榈油 (CPO) 价格和强劲的防御性零售需求推动，十大消费必需品股年初至今的平均总回报率达到26.7%。

截至今年8月26日，新加坡10只交易最活跃的非周期性消费股获得了总计3.274亿新元的机构净流入，而同期整个新加坡市场则为机构净流出。表现优异的股票包括iEdge新加坡中盘50指数的成分股，例如 第一资源 (First Resources) 、 昇菘集团 (Sheng Siong Group) 、 食全控股 (Food Empire Holdings) 、 奥兰集团 (Olam Group) 和 金光农业资源 (Golden Agri-Resources) ，它们在年初至今 (YTD) 的表现均跻身该指数前15名。

棕榈油生产商第一资源和 Bumitama Agri 在交易最活跃的消费必需品股中表现名列前茅。这主要得益于印度尼西亚推动的生物柴油政策，该政策计划将柴油中棕榈基生物柴油的掺混比例从40%提高到50%。

第一资源的股价翻了一倍多，截至8月26日，其年初至今的总回报率高达116.7%。2026年上半年，得益于产量增加和加工利润率的提高，该集团净利润同比增长57.4%。

星展集团研究部维持对第一资源的“买入”建议，并指出，受CPO价格以及第一资源在收购Austindo Nusantara Jaya后成功提升其业绩的良好记录所支持，该公司股价有进一步重估的空间。

Bumitama Agri同样表现强劲，年初至今总回报率达59.5%。2026年上半年，受棕榈产品销量和平均售价上涨的推动，其营收和净利润同比分别增长了24%和44.3%。

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该集团预计，2026年下半年棕榈油价格将受到印度尼西亚B50生物柴油强制掺混政策以及中东地缘政治持续紧张下的全球能源动态的支撑。在此背景下，Bumitama Agri于2026年4月宣布，将目标股息派发率区间提高至可分配收入的60%至75%。

其他涉及棕榈油业务的公司，如丰益国际 (Wilmar International) 和金光农业资源，也在其上半年业绩中报告了更强劲的利润。

年初至今，丰益国际获得了强劲的机构净买入，净流入额达2.767亿新元，在整个新加坡市场中排名第三。

该集团报告称，2026年上半年税前利润增长12.8%，这主要得益于其饲料和工业产品（热带油、油籽和谷物以及糖）和食品业务的更强劲贡献。该集团还指出，期内大部分产品的售价均有所提高。

8月，星展集团研究部维持对丰益国际的“持有”建议，目标价为3.60新元。该机构指出，尽管全球不确定性加剧，但公司上半年表现相对良好。然而，该机构也指出，集团需要实现更强劲的下半年业绩才能支撑其股价表现。

除了与农业相关的股票，昇菘集团也表现强劲，年初至今总回报率达24%，这得益于其不断扩张的门店网络和更优化的销售组合。上半年，其营收和净利润同比增长11.9%，毛利率从之前的30.8%提高到31.8%。

昇菘集团指出，即将开通的新柔快速过境系统 (Johor Bahru-Singapore Rapid Transit System Link) 可能会加剧价格竞争，但补充说，公司已准备好调整其定价、促销和产品组合以保持竞争力。从长远来看，集团预计其将于2029年完工的Sungei Kadut配送中心将能更大程度地优化运营系统和成本。

食全控股在2026年上半年公布了创纪录的业绩，所有业务板块均实现营收增长，推动营收和净利润创下历史新高。在其俄罗斯和中亚业务板块的增长带动下，公司总营收增长了15%，净利润则增长了12.2%。

食全控股宣布派发2026年上半年中期股息，每股0.04新元，比去年同期增加了三分之一。

该公司指出，若无意外情况，其有望连续第六年实现创纪录的全年业绩。

CGS International重申了对食全控股的“增持”评级，理由是其27-28财年的产能扩张计划将成为盈利增长的驱动力。这些项目包括在哈萨克斯坦霍尔果斯新建一座咖啡混合饮料生产设施、扩建其在印度的喷雾干燥速溶咖啡设施，以及在越南新建一座冷冻干燥速溶咖啡设施。

本文作者Chan Rui Qi与Raphael Lim，分别为新加坡交易所 (SGX) 资本市场发展部董事和副董事。欲了解更多关于新加坡房地产投资信托 (Reit) 行业的研究和信息，请访问sgx.com/research-education/sectors，查阅《S-Reits & Property Trusts Chartbook》。