德勤的Lee Boon Teck出任ISCA新会长，敦促会计师精通会计与科技

他向《商业时报》表示，他将在任期内帮助新晋和资深会计师建立职业韧性。

新加坡特许会计师协会（ISCA）新任会长Lee Boon Teck，同时也是德勤东南亚的审计与鉴证业务区域主管合伙人。 照片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

【新加坡】新加坡国家会计机构新当选的负责人敦促，面对人工智能可能带来的颠覆，会计师应在会计和科技领域做到“双语兼通”。

Lee Boon Teck于4月28日接任新加坡特许会计师协会（Isca）会长。他在最近接受《商业时报》采访时表示，在他为期两年的任期内，帮助会计师建立职业韧性将是其首要任务。

Lee同时也是德勤东南亚的审计与鉴证业务区域主管合伙人，负责管理超过10个市场的“数千名”员工。