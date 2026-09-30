DFI零售集团将从美心食品手中接管亚洲星巴克业务

作为交易的一部分，一笔3.4亿美元的现金交易预计将巩固该零售商的资产负债表

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【新加坡】 DFI零售集团 (DFI Retail Group) 周三（9月30日）宣布，已就其星巴克特许经营业务与美心食品 (Maxim’s Caterers) 达成一项有条件的买卖协议。

根据协议，DFI零售集团将接管美心食品在星巴克特许经营业务中的所有现有权益，该业务网络涵盖泰国、香港、新加坡、越南、柬埔寨、澳门和老挝的1100多家咖啡店。

DFI零售集团间接持有美心食品50%的股份，美心食品将回购这部分股份。此次股份回购的对价为星巴克特许经营业务的股权，此外DFI零售集团还将获得约3.4亿美元的现金。

DFI零售集团表示，该交易将使其“在所有业务领域获得完全的运营控制权”。星巴克特许经营业务也将“立即为集团的核心零售业务带来营收和营业利润率的增长”。

2025年，该星巴克特许经营业务录得营收7.5亿美元，基本营业利润率为7%。从2023年到2025年，营收的复合年增长率（CAGR）为3.5%。

预计该业务将在2027年4月至12月为DFI零售集团的子公司总营收贡献6亿至6.5亿美元，并在2028年贡献约9亿美元。

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随着咖啡店网络扩张至至少1350家，预计从2026年到2029年，该业务的营收复合年增长率将达到6%至7%。

同时，该星巴克特许经营业务的中期营业利润率预计将达到8%至9%。

这笔交易预计将通过3.4亿美元的现金对价巩固DFI零售集团的资产负债表。该集团表示，这将为其提供资本以寻求其他并购机会来增加营收，或将多余资本返还给股东。

DFI零售集团曾宣布将在2027年把股息支付率提高到80%，并将根据其资本配置框架，将回收的资本用于回报率更高的增长型投资。

通过此次交易，DFI零售集团将把握亚洲中产阶级可支配收入增长等“结构性利好”。该公司指出：“主要新兴市场的人均咖啡消费量和咖啡店渗透率仍低于区域和全球同业水平，”并补充说这提供了“巨大的增长空间”。

该交易尚待监管部门批准，并需完成星巴克特许经营业务从美心食品业务中的内部分拆。

如果到2027年3月31日相关条件仍未得到满足或豁免，且双方均未选择终止协议，则最终截止日期将自动延长至2027年6月30日。

在该交易宣布前，DFI零售集团的股价周三收盘时下跌1.5%或0.05美元，至3.19美元。