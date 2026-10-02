分析师：尽管短期受挫，牛奶国际的星巴克交易将提供“盈利稳定性”

BROKERS’ TAKE

星展银行将该零售商的目标价下调至4.50新元

与此同时，银河-联昌国际重申其“增持”评级和5.50美元的目标价。 照片来源：路透社

【新加坡】分析师表示，尽管牛奶国际 (DFI Retail Group) 的盈利预计将因全面收购星巴克特许经营权而受到短期冲击，但从长远来看，该交易应能为这家亚洲零售商提供更强的“盈利稳定性”。

至少三家券商——银河-联昌国际 (CGS International, 简称CGSI)、花旗 (Citi) 和星展银行 (DBS) ——也持此观点，均维持对这只主板上市股票的“增持”评级。

然而，星展银行将牛奶国际的目标价从5美元下调至4.50美元，理由是该公司在重组其美心集团 (Maxim’s) 股权和区域星巴克特许经营权时，将出现短期盈利缺口。

此次评级下调前，牛奶国际于周四（10月1日）上午举行了分析师简报会，详细说明了于前一晚宣布的重组计划。

星展银行在周五的一份报告中警告称，即将并入的星巴克收入无法立即抵消初期的整合成本以及美心集团联营公司利润的损失。该行预测，尽管这笔交易使牛奶国际转型为一家全面运营的公司并带来3.4亿美元现金，但2027财年仍将出现4300万美元的净盈利缺口。

尽管如此，基于该股的长远运营转型，星展银行仍维持“买入”评级。

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与此同时，银河-联昌国际在分析师简报会前于周三深夜发布的一份报告中，维持了对该股5.50美元的目标价。

虽然银河-联昌国际也预计到短期盈利将被稀释，但该机构强调，牛奶国际决定从2027年起将股息派发率提高至80%，加上3.4亿美元的现金注入，将有助于保障股东回报。

在周四的简报会上，管理层概述了计划，希望通过未来三年内在越南和泰国等高增长市场新开250家门店，将星巴克特许经营业务打造成“十亿美元级别的业务”。

牛奶国际的目标是为该咖啡连锁店实现每年6%至7%的营收增长，并打算捍卫其保费定位，而不是与快速扩张的竞争对手进行价格战。公司还计划利用其现有的7-Eleven和零售网络，以释放采购和租赁方面的网络效应。

简报会后，花旗于周四维持了对该零售商4.80美元的目标价。该行认为，此次交易是牛奶国际转型为一家100%运营公司的最后一步，是以波动的合资企业利润分成换取一个稳定且直接管理的业务。

花旗表示：“鉴于星巴克特许经营业务过往的良好记录，它能增加盈利的稳定性，而相比之下，来自美心集团的利润分红正面临行业逆风。”

展望未来，牛奶国际管理层表示，将利用3.4亿美元的现金对价评估潜在的并购目标。如果在未来6到12个月内未能找到合适的机会，公司计划将这笔资金返还给投资者。

星展银行估计，返还全部3.4亿美元资金可能会带来每股约0.25美元的特别股息。