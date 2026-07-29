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Digital Core Reit上半年每单位派息持平于0.018美元

该数据中心REIT营收下滑0.4%至8860万美元

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Deon Loke

Deon Loke

Published Wed, Jul 29, 2026 · 06:06 PM
    • 该REIT管理人表示，Digital Core Reit的物业费用增加5.4%，主要是由于公用事业费率上涨导致水电费成本增加。
    • 该REIT管理人表示，Digital Core Reit的物业费用增加5.4%，主要是由于公用事业费率上涨导致水电费成本增加。 照片：商业时报档案照

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    【新加坡讯】 Digital Core Reit 截至2026年6月30日的上半年每单位派息为0.018美元，与去年同期持平。

    该半年期间，营收从去年同期的8890万美元，下滑0.4%至8860万美元。

    净房地产收入同比下跌5.7%至4370万美元，去年同期为4630万美元。

    该房地产投资信托（REIT）的管理人周三（7月29日）表示，这主要是由于其位于北弗吉尼亚州Linton Hall 8217号的物业在重建期间出现空置，导致现金租金和回收收入减少。

    管理人补充道：“合同租金上涨带来的更高现金租金收入、Devin Shafron物业续租带来的租金收入增加，以及其余投资组合更高的水电费补偿数额，在很大程度上抵消了这一影响。”

    管理人指出，物业费用增加了5.4%，“主要是由于公用事业费率上涨导致水电费成本增加”。然而，这笔费用大部分已通过相应的水电费补偿数额收回。

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    可派发收入同比下降0.2%至2330万美元，去年同期为2340万美元。

    此次派息将于2026年9月24日派发。

    截至2026年6月30日，该REIT的投资组合出租率维持在97.3%，加权平均租约到期年限为4.3年。

    在资本管理方面，截至2026年6月30日，总杠杆率为39.2%，平均债务成本为3.6%，加权平均债务到期年限为3.3年。

    在业绩发布前，Digital Core Reit的单位价格周三收盘报0.495美元，无起落。

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