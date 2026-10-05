数字支付代币和保险或将成为新加坡家族办公室的税务豁免项目

Gan Kim Yong 表示，新加坡金融管理局 (金管局) 将更新家族办公室税务豁免计划的指定投资清单。

副总理 Gan 表示，新加坡的创新和企业生态系统为家族提供了投资机会，这些公司正在为亚洲和世界开发解决方案。 照片：WMI

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【新加坡讯】副总理兼能源、贸易与工业部长（贸易）Gan Kim Yong 表示，新加坡将更新可获税务豁免的投资清单，以跟上家族不断变化的投资和财富规划需求。

副总理 Gan 于星期一（10月5日）在环球亚洲家族办公室峰会上表示，此举的背景是新加坡的单一家族办公室已要求在管理投资组合和投资方面获得更大灵活性，例如投资于数字支付代币和保险。

当局尚未公布更多细节，但兼任新加坡金融管理局 (金管局) 主席的 Gan 表示，金管局将在适当时候公布更新后的指定投资清单及生效日期。

目前，由家族办公室管理的基金工具可根据1947年报税法第13O、13OA和13U节的规定获得税务豁免。在这些计划下符合条件的资产包括股票、债券、基金和信托、衍生品和外汇、商品、海外房地产、现金存款和私募股权。

副总理 Gan 指出，金管局在其对税务政策框架的定期审查中，正考虑这些反馈意见。

他说：“金管局与业界密切合作，以保持新加坡框架的竞争力，并能响应家族的需求。”

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他还指出，新加坡的创新和企业生态系统为家族提供了投资机会，可以投资于那些正在为亚洲和世界开发解决方案的公司。

他指出，新加坡的初创企业生态系统估计价值超过2900亿美元，拥有约4000家初创公司和24家独角兽企业。

副总理 Gan 说，家族因此可以通过将其经验、人脉和耐心资本贡献给更广泛的经济体，来建立自己的传承，并成为新加坡增长故事的一部分。

他说：“新加坡将继续加强其财富管理生态系统，以便家族能够充满信心地进行规划，并寻求新的机遇。”