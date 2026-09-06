Stamford Land、Foundation Healthcare、Lincotrade和ISOTeam公司董事增持股票

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在五个交易日里，超过40只主要上市公司提交了100份董事权益和主要股东持股的申报文件。 照片：商业时报资料

【新加坡】在8月28日至9月3日的五个交易日里，超过40只主要上市公司提交了100份董事权益和主要股东持股的申报文件。

董事或首席执行官申报了25项增持和6项减持，而主要股东则记录了5项增持和10项减持。这包括 Attika Group 、 Foundation Healthcare Holdings 、 ISOTeam 、 KIN Global 、 Lincotrade & Associates Holdings 、 Megachem 、 Nera Telecommunications 、 Singapore Shipping Corporation 、 Stamford Land 和 SunMoon Food Company 等公司的首席执行官或董事进行的增持。

24家主要上市公司进行了股票回购，总金额达5500万新元，其中以 新电信 (Singtel) 、 大华银行 (UOB) 和 吉宝 (Keppel) 为首。

Stamford Land和Singapore Shipping Corporation执行主席增持股份

8月27日至9月2日期间，执行主席Ow Chio Kiat通过一系列市场交易，以每股0.47新元的平均价格收购了2,011,600股Stamford Land股票，并以每股0.29新元的平均价格收购了1,712,600股Singapore Shipping Corporation股票。

Ow在Stamford Land和Singapore Shipping Corporation两家公司中均持有超过40%的总权益。Stamford Land在新加坡、澳大利亚、新西兰和英国拥有酒店、房地产投资和开发资产，而Singapore Shipping Corporation的业务涵盖航运、物流、房地产和酒店业。

两家公司均于3月31日结束其26财年。Singapore Shipping Corporation的净利润增长了44.2%，达到1640万美元，每股净资产值增至35.98美分。Stamford Land则保持无负债状态，每股净资产值增至0.61新元，年终现金和银行存款为5.377亿新元，并报告归属于股东的净利润为2920万新元。

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Foundation Healthcare：首席运营官在公司扩张之际增持股份

9月1日，Foundation Healthcare Holdings的执行董事兼首席运营官Dr Lee Hong Huei以每股0.715新元的价格，收购了15万股股票的视为拥有的权益，总金额为107,250新元。交易后，他的总权益增加到3141万股，占公司已发行股份的2.36%。

在联合创办该集团之前，Dr Lee曾在新加坡私立医疗保健领域担任多个高级领导职务，包括百汇珊顿集团（Parkway Shenton Group）、鹰阁医院（Gleneagles Hospital）、伊丽莎白医院（Mount Elizabeth Hospital）和伊丽莎白诺维娜医院（Mount Elizabeth Novena Hospital）的首席执行官。他还曾担任百汇班台（Parkway Pantai）的东南亚区主管。

他的经验涵盖医疗保健政策、医院管理、基层医疗、诊断学、医疗保健行政管理和专科医疗服务。Foundation Healthcare公布的2026年上半年收入为1.292亿新元，同比增长20.2%，这得益于现有诊所和医疗中心的内生性增长，以及收购诊所带来的增长。

截至6月底，该集团拥有108名专科医生，遍布75家诊所。此后，集团又增加了四名专科医生，使其网络扩展至112名。管理层强调，公司拥有健康的收购渠道，其日间手术中心业务持续增长，与保险公司的合作关系不断加深，并计划在马来西亚和香港进行扩张。

Lincotrade：执行主席和首席执行官在26财年业绩创纪录后增持股份

8月31日，执行主席Tan Kok Heng以每股0.33新元的价格收购了3万股股票，将其直接权益从之前的0.12%增加到245,800股，占Lincotrade已发行股份的0.14%。同日，执行董事兼首席执行官Jackie Soh以每股0.33246新元的价格收购了83,300股股票，将其直接权益从之前的25.13%增加到4554万股，占公司已发行股份的25.17%。

Tan负责集团在新加坡及海外市场的战略资本部署、合资合作和资产管理计划。在2026年5月担任执行职务前，他曾是公司的独立非执行主席。他的早期职业生涯包括在双威房地产资本（Sunway RE Capital）和森那美产业（Sime Darby Property）担任高级领导职位，负责房地产基金管理、资本募集和合资开发等业务。

Soh于1991年联合创办了Lincotrade & Associates，并领导该业务超过三十年。作为首席执行官，他负责集团的市场营销、业务发展和运营增长计划。此次内部人士购买是在公司公布创纪录的26财年业绩之后进行的。该财年收入增长75.8%至1.295亿新元，归属于股东的净利润增长215.3%至810万新元。

截至6月30日，该集团报告的订单储备为1.062亿新元。随后，公司于2026年7月获得了其有史以来最大的合同，价值约7000万新元。

ISOTeam：ADD Investment Holdings增持股份

8月28日和31日，ISOTeam联合创始人David Ng和Anthony Koh通过ADD Investment Holdings总共收购了200万股股票，从而增加了他们视为拥有的权益。这些收购包括8月28日以101,250新元购入的150万股，以及8月31日以34,050新元购入的50万股。

这两笔交易的收购价分别约为每股0.0675新元和0.0681新元。此次收购使ADD Investment Holdings在ISOTeam的持股从1.4091亿股增加到1.4291亿股。收购后，Ng的总权益增加到1.6027亿股，占ISOTeam已发行股份的20.02%；Koh的总权益则增加到1.6327亿股，占20.39%。

Ng于1998年联合创办了ISOTeam并担任执行主席，负责支持集团的企业和战略发展，同时为高级管理层提供咨询。同样是联合创始人的Koh担任首席执行官，负责集团的扩张计划、企业战略、市场营销和投标活动、预算控制及资源规划。

两位创始人共同在新加坡的建筑翻新和住宅区翻新行业拥有超过三十年的经验。他们视为拥有的权益增加之前，公司公布了26财年业绩，尽管收入确认减少，但业绩反映出运营效率有所提高。

ISOTeam公布的2026财年收入为1.057亿新元，归属于股东的净利润为490万新元。毛利润增长1.3%至1940万新元，毛利率提高了2.3个百分点至18.3%，这得益于将其部分员工安置在改造后的总部设施所带来的成本节约。董事会建议派发每股0.11新元的更高期末股息，高于去年同期的每股0.08新元。

截至7月1日，ISOTeam的订单储备为1.853亿新元，预计将在未来两到三年内逐步交付。截至6月30日，集团还报告拥有1900万新元的现金和银行存款，以及6010万新元的净资产。管理层强调，新加坡的私人住宅区翻新计划、可持续发展举措以及更广泛的建筑项目储备将继续带来机遇。

吉宝数据中心房地产投资信托：扩大配售规模至6.25亿新元，为收购日本超大规模数据中心提供资金

吉宝数据中心房地产投资信托 (Keppel DC Reit) 完成了一项扩大规模的私募配售，为其收购位于大东京地区印西市两个拥有永久地契的超大规模托管数据中心88.62%的实际权益提供部分资金。此次配售最初计划筹集至少6亿新元，后因投资者需求强劲而增至约6.25亿新元。

在扩大规模前，该交易获得了约3.5倍的超额认购；扩大规模后，超额认购倍数仍达到约3.4倍。投资者包括全球现有的和新的机构及合格投资者，大部分配售给了只做多的投资者和房地产专业投资者。

此次配售定价为每个单位2.10新元。将总共发行2.9762亿个新单位，相当于配售前单位总数的约12.2%。新单位预计将于周四（9月10日）上午9点在新交所主板开始交易。

募集资金总额中的约6.158亿新元（即98.5%）将用于部分支付此次收购，另有约920万新元将用于支付与交易相关的费用和开支。此次配售是为这笔价值约1684亿日元（10.8亿美元）的收购所制定的融资方案的一部分。收购价格较该资产1940亿日元的估值有约2.1%的折扣。

该信托的管理人表示，此次收购深化了吉宝数据中心房地产投资信托在亚太区最具吸引力的数据中心市场之一的地位，该市场受到云采用率上升、人工智能相关部署和数字化转型趋势的推动。管理人补充说，该交易加强了投资组合的韧性和多元化，同时扩大了其机构投资和运营合作伙伴网络，从而增加了未来在全球获得投资机会的途径。

本文作者是新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问sgx.com/research。