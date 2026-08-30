新交所上市公司的董事权益、股票回购与资本形成

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在五个交易日里，市场共提交了近90份涉及约40只主要上市公司的董事权益和主要股权披露。 图片来源：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】在8月21日至27日的五个交易日里，市场共提交了近90份涉及约40只主要上市公司的董事权益和主要股权披露。

其中，董事或首席执行官申报了22笔收购和4笔脱售，而主要股东则记录了7笔收购和7笔脱售。

这包括 A-Sonic Aerospace 、 Attika Group 、 和美置地 (Ho Bee Land) 、 Huationg Global 、 Kin Global 、 Nera Telecommunications 、 Singapore Shipping Corporation 、 Stamford Land Corporation 、 SunMoon Food Company 、 UltraGreen.ai 、 YHI International 和 Yongmao Holdings 等公司提交的首席执行官或董事收购文件。

股票回购

此外，在这五个交易日里，有17家主要上市公司进行了股票回购，总回购金额达4600万新元，其中以 大华银行 (UOB) 、 吉宝 (Keppel) 和 新电信 (Singtel) 的回购额居前。

Frencken：配售1亿新元为产能和战略扩张融资

8月27日， Frencken 与马来亚银行证券 (Maybank Securities) 签订了一项协议，由后者担任独家配售代理，拟以每股2.2687新元的价格配售4408万股新股，以筹集1亿新元的总收益。

该配售价格较停牌前的成交量加权平均价有约10%的折让。

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这批新股占公司现有已发行股份的10.27%，占扩大后股本的约9.31%。

约90%的净收益（即8740万新元）将用于资助业务扩张计划、提升制造业产业群产能和能力，以及包括潜在收购、合资和联盟在内的战略投资。

剩余的970万新元将用于满足营运资本需求和/或偿还银行贷款。

其战略理由主要在于扩展 Frencken 的机电一体化和先进塑料解决方案部门，同时增强其在半导体相关需求、汽车雷达天线生产和未来增长机会方面的能力。

此次配售也扩大了股东基础，且不会导致控制权变更。作为主要股东之一，Amova Asset Management Asia 在此次配售中认购了292.2万股配售股。

近期的贸易和制造业产业群指标突显了资本形成的重要性。

7月份制造业产业群产出环比上升，尽管同比增长放缓，但电子产品出口激增，这表明需求可能已超过生产。

这与新加坡的制造业产业群采购经理指数 (PMI) 一致，该指数显示新订单的扩张速度快于产出，而库存则有所下降。

随着订单量的增长，公司通常需要在实现收入前投入额外资本，以资助产能扩张、设备投资和营运资本。

和美置地：创始人在发展计划与重建计划推进中增持股份

8月25日，和美置地执行主席兼执行董事 Chua Thian Poh 的配偶 Ng Noi Hinoy 在市场上以102,115新元收购了5万股和美置地股票，平均每股价格为2.04新元。

该交易延续了创始家族大量内部持股和定期增持股票的悠久历史。

Chua 在公司中持有76.07%的推定权益。

和美置地是一家房地产开发商和投资者，在澳大利亚有开发项目，并在新加坡和伦敦拥有投资性物业。

该集团公布2026财年上半年营收为2.305亿新元，同比增长29.6%；税后利润增长4.9%至5290万新元。

管理层还提供了更多关于其增长和价值创造举措的项目层面细节，重点介绍了澳大利亚开发业务的持续增长，以及位于Lombard街67号的资产增值工程的启动。

这些举措还包括伦敦 St Martin’s Le Grand 1号的重建准备工作、在荷兰对一个便利零售投资组合的新投资，以及在日本对一个酒店基金的投资。

盈利能见度提高，NeraTel 执行主席增持股份

在8月18日至25日期间，Nera Telecommunications 执行主席兼执行董事 Steve Chu 在市场上以39,352新元总计购入219,500股股票，平均每股价格为0.179新元。

这些收购使其直接持股从3,126,800股增至3,346,300股，占公司已发行股本的比例从之前的0.864%上升至0.925%。

自2025年4月起，Chu 一直担任 Nera Telecommunications 的执行主席兼执行董事。他也是 Ennoconn 的主席兼首席执行官，而 Ennoconn 的全资子公司 Ennoconn Solutions Singapore 是 NeraTel 的控股股东。

NeraTel 成立于1978年，自1999年起在新加坡交易所 (SGX) 主板上市，是一家总部位于新加坡的技术集成商，在亚太、欧洲、中东和非洲地区提供连接、网络基础设施、网络安全和管理技术服务。

此次股票收购前，NeraTel 刚在2026年上半年实现扭亏为盈。

在评论业绩时，Chu 表示，上半年的业绩反映了过去一年在强化业务方面取得的进展，集团恢复盈利，实现了正的息税折旧及摊销前利润 (Ebitda)，并且订单接收量大幅增加，为可持续增长提供了坚实平台。

营收增长1.1%至4520万新元，毛利润增长8.1%至1000万新元，毛利率从20.7%提高至22.2%。

集团报告净利润为53.5万新元，扭转了2025年上半年180万新元的亏损；同时，Ebitda 从负40万新元改善至240万新元。

订单接收量增长40.9%至5680万新元，截至6月30日，未完成订单额为1.161亿新元，为直至2027年的收入提供了能见度。

2026年上半年盈利激增后，A-Sonic 首席执行官继续增持股份

8月21日，A-Sonic Aerospace 首席执行官兼主要股东 Janet Tan 通过公开市场收购，以平均每股0.58新元的价格购入公司59,600股股票，总价为34,817新元。

交易后，她的直接持股从之前的6708万股增加到6714万股，持股比例从67.01%上升至67.07%。

在8月11日公布的2026年上半年业绩中，该公司报告营业额增长28.1%至1.426亿美元，而归属于股东的利润从2025年上半年的44万美元飙升234.0%至145万美元。

税前利润增长197.7%至167万美元，这得益于更强劲的物流业务和改善的利润率。

A-Sonic Aerospace 在14个国家的28个城市经营航空和物流业务。

截至2026年6月30日，公司持有3980万美元的现金及现金等价物，并报告每股净资产值为0.6377新元。

在2026年上半年，公司根据其股票回购授权，以162万美元的价格回购并注销了395万股股票。

Attika：内部人购买、项目能见度与估值桥梁

8月21日，Attika 的董事总经理兼执行主席 Steven Tan 在市场上以每股0.20新元的价格购买了20万股股票，总价4万新元。

这次购买使他的直接持股从1.988亿股增加到1.99亿股，其总权益保持在公司已发行股本的73.8%。

Tan 于2014年创立该集团，负责其战略方向和整体管理。

Attika Group 于2024年11月在凯利板上市，是一家总部位于新加坡的综合室内装修以及机械、电气和管道工程服务提供商。

在2025财年，集团扩展到房地产开发和投资领域，作为其多元化战略的一部分，完成了对 Tagore Lane 186号一处房产的收购。

这次内部人购买的背景是集团的外部能见度有所提高。

6月30日，凯基证券 (KGI Securities) 分析师 Ting Shuo Chong 在一份题为《Attika Group Ltd：向数据中心和公共部门基础设施洗牙》(Attika Group Ltd: Scaling into data centres and public-sector infrastructure)的报告中开始覆盖 Attika，阐述了如何将公司披露的项目中标和运营信息转化为预测和估值。

讨论的项目包括一个价值约3600万新元的商业办公项目、一个 KGI 估计价值2080万新元的数据中心装修合同、与陆路交通管理局相关的项目以及其他商业和机构工程。

KGI 将这些及其他已披露的合同归入一个估计约7600万新元的中标基础中。从该中标基础出发，KGI 接着构建了收入和现金流的桥梁。

其预测假设收入将从2025财年的3750万新元增至2026财年的5490万新元和2027财年的6080万新元，息税前利润 (Ebit) 则从2025财年的450万新元增至2026财年的690万新元，到2030财年将达到870万新元。

在对税收、折旧与摊销以及营运资本需求进行调整后，KGI 预测2026财年的自由现金流为360万新元，到2030财年将增至720万新元。这些预测现金流随后使用 KGI 的现金流折现法折算为现值。

该报告得出的企业价值为9140万新元，减去1400万新元的债务并加上680万新元的现金后，得出股权价值为8420万新元。基于2.698亿股稀释后股份，得出每股0.312新元的公允价值估算。

重要的一点是，该估值并不仅仅基于未来五年的现金流预测。

KGI 估计，从2026财年到2030财年产生的现金流现值将为企业价值贡献约2300万新元，而关于2030财年以后现金流的假设则贡献了约6800万新元。

与许多现金流折现估值一样，很大一部分价值来自于对公司长期能力的假设，即持续赢得项目、补充订单和产生现金流。

这凸显了许多估值模型的一个重要特点。

目标价不仅受近期盈利和现金流预测的影响，也受关于公司长期能力的假设影响，包括维持运营、补充订单、执行项目和产生现金流的能力。

与任何估值模型一样，结果取决于假设。KGI 指出，执行延迟、利润率压力、订单补充放缓、营运资本需求和小盘股流动性是该投资案例的主要风险。

更广泛的启示不仅限于 Attika。

项目中标、合同价值、完成时间表和运营指标，为分析师构建收入预测、盈利估算、现金流预测和估值框架提供了基础模块。

这些驱动因素的能见度越高，分析师和投资者就越容易评估运营假设如何转化为预测并最终转化为估值。

作者是新加坡交易所 (SGX) 的市场策略师。欲阅读新交所的市场研究报告，请访问 sgx.com/research。