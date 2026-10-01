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股息还是增长？EQDP基金经理称资本配置是估值的关键

新加坡董事协会主席联盟论坛小组成员就上市公司应如何运用现金（从股票回购到派发特别股息）发表看法。

Ranamita Chakraborty

Ranamita Chakraborty

Published Thu, Oct 1, 2026 · 06:13 PM
    • 新加坡董事协会主席联盟论坛的座谈小组成员（从左至右）为瑞银集团 (UBS) 的 Lee Wen Ching、Avanda投资管理公司 (Avanda Investment Management) 的 Sherman Lim、利安资金管理公司 (Lion Global Investors) 的 Tan Lee Tee 以及富敦基金管理公司 (Fullerton Fund Management) 的 Shawn Ang。
    • 新加坡董事协会主席联盟论坛的座谈小组成员（从左至右）为瑞银集团 (UBS) 的 Lee Wen Ching、Avanda投资管理公司 (Avanda Investment Management) 的 Sherman Lim、利安资金管理公司 (Lion Global Investors) 的 Tan Lee Tee 以及富敦基金管理公司 (Fullerton Fund Management) 的 Shawn Ang。 照片来源：新加坡董事协会 (SID)

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】在一个座谈会上，参与新加坡金融管理局（MAS）股权市场发展计划（EQDP）的基金经理们表示，上市公司应将现金再投资于回报率超过资本成本的项目，或将其返还给股东，而不是让其闲置。他们指出，投资者最终仍在寻求增长。

    富敦基金管理公司 (Fullerton Fund Management) 股票部主管 Shawn Ang 表示：“通常情况下，公司能够找到一些投资渠道以促进未来增长。当盈利开始改善时，现金流也会随之改善，这使得公司能够随着时间的推移支付更高的股息。”他补充道：“这会创造一个市场参与者更愿意看到的良性循环。”

    他是在周四（10月1日）新加坡董事协会（SID）主席联盟论坛的一个座谈会上发表上述言论的。该座谈会由瑞银集团（UBS）执行董事兼股票策略师 Lee Wen Ching 主持。

    Lee 指出，许多新加坡上市公司持有大量现金。她向小组成员提问，这些公司是应该派发特别股息、提高普通股息、回购股票，还是将现金用于再投资以实现更强劲的增长。

    此次新加坡董事协会论坛汇集了在新加坡交易所（SGX）上市的公司主席以及参与新加坡金融管理局 EQDP 计划的基金经理。与会者探讨了董事会和管理层如何释放企业价值，以及投资者希望在持久价值创造中看到什么。

    新加坡董事协会主席联盟是上市公司主席的实践社群，旨在将主席们聚集在一起，与同行及领域专家学习、分享和交流观点。该联盟目前拥有180名主席成员。

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    Ang 在座谈会上表示，持有大量现金是一种“福音”，因为它为公司提供了多种选择。他补充说，特别股息是“一次性的”，因为它会耗尽现金储备，而投资者更青睐可持续的派息。

    他表示：“问题是：这些选项中哪一个能带来最好的结果？”

    他将这个决策视为一个资本配置问题：回购股票或投资于增长，哪一种是更好的资金用途；如果两者都不是，是否应该派发特别股息。

    Ang 表示，从个人角度来看，他也希望看到更高的估值倍数。他说：“这最终回到了资本配置和资本的最佳用途上。如果公司能将资金用于再投资以实现更高增长，这将推动其盈利、股本回报率，并可能提升估值倍数。”

    另一位座谈小组成员、同为 EQDP 经理的利安资金管理公司（Lion Global Investors, 简称 LGI）亚洲股票投资组合经理 Tan Lee Tee 也同意 Ang 关于增长的看法。他说：“我们希望这里的公司实现增长。”

    但 Tan 表示，增长性支出需要有纪律。公司应建立一个稳健的资本配置框架，并且只有在项目的投资资本回报率高于资本成本时才进行投资。他指出，随着资本成本的上升，这个门槛现在更高了。

    “先派发股息”

    Tan 还呼吁进行更多的股票回购，这在美国很常见。但在新加坡，股票回购主要集中在大盘股中。他将回购描述为“一种非常强大的信号工具”。

    他表示，如果一家公司认为其股票被低估，回购股票就像是以非常便宜的估值投资于一家非常好的企业。Tan 指出，当股价低于账面价值时，回购股票可能比按账面价值投资于现有业务带来更好的结果。

    Ang 补充说，股票回购向投资者表明，公司资本的最佳用途是投资于自身的股票，因为管理层相信公司业务能够产生足够的盈利来满足

    另一位小组成员、Avanda投资管理公司（Avanda Investment Management）新加坡股票策略投资组合经理 Sherman Lim 补充说，他对股息和回购没有强烈的偏好，因为这取决于每家公司的具体情况。他理解，在流动性或自由流通股已经很低的情况下，公司对于回购股票会犹豫不决。

    Lim 表示，对他而言，更重要的是 Ang 早些时候提到的可持续性——即不要将所有经济利润都以现金形式留在资产负债表上。

    他补充道：“关键在于与我们这样的小股东公平地分享公司利润，并持续这样做，久而久之，公司便能获得更高的估值。”

    然而，利安资金管理公司的 Tan 指出，许多公司及其主席担心，如果出现新的机遇该怎么办。他们希望保留现金，以备未来可能出现的机会，即使眼前并没有明确的机会。

    但 Tan 指出，情况已经发生了变化。随着 EQDP 计划的实施，现在有大量资本掌握在基金经理手中，他们正寻求将其投向增长型项目。因此，他补充说，公司不应过分担心为潜在机会而保留现金。

    “先派发股息，” Tan 说。“目前的市场非常乐于提供资金。”

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