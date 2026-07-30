Eastspring推出EQDP基金，采用全市值策略以实现收益与增长

该基金为单位信托结构，将投资于大型股以及中小型股

公司也与新加坡交易所联合发布了一份白皮书，探讨新加坡股市的韧性与发展机遇。 照片：《商业时报》资料图

[新加坡] 保险集团 Prudential 旗下的资产管理公司Eastspring Investments，在新加坡金融管理局（MAS）规模为65亿新元的股市发展计划（Equity Market Development Programme, 简称EQDP）下，推出了一项主动型全市值新加坡股票策略。

这家总部位于亚洲的资产管理公司在周四（7月30日）表示，其推出的Eastspring Investments单位信托——新加坡收益与增长（SING）股票基金，在同时关注收益和增长机会的双重焦点上“相对独特”。

该基金为单位信托结构，将投资于大型股以及中小型股（SMID）。其中至少35%的资金将配置于中小型股。

Eastspring Investments的投资组合经理Bryan Yeong告诉《商业时报》：“这是我们的目标最低配置比例，未来这一仓位可能会增加”。

他补充道，这一配置反映了Eastspring的“信念，即中小型股公司可以成为投资组合中增长和多元化的重要来源”。

他还指出，将大部分资金配置于大型股公司有助于提供流动性、韧性和收益生成。

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该SING股票基金将面向机构和零售投资者开放，最低首次投资额为1000新元，后续投资额从100新元起。

Eastspring表示，该基金旨在通过为不同市值规模的优质新加坡上市公司提供长期资本，以支持新加坡股市改革的更广泛目标。

该公司补充道：“我们相信，主动型基金管理有助于提高市场参与度、增强价格发现功能，并将资本引向基本面稳固、增长前景良好的公司。”

自下而上的估值驱动方法

Eastspring在亚洲运营已超过30年，自1999年成立以来，一直管理着新加坡最大的股票投资组合之一。

该公司于2025年11月被新加坡金融管理局任命，成为EQDP计划下第二批六家资产管理公司之一。

同批入选的其他基金管理人包括Amova Asset Management、AR Capital、BlackRock、Manulife Investment Management (Singapore)和Lion Global Investors。这六家公司共获得28.5亿新元的资金分配。

EQDP是一项旨在深化投资者参与并提高新加坡股市流动性的计划。

预计第三批基金管理人名单将于今年晚些时候公布，而前几轮入选的管理人则在继续推出各自的基金。

Eastspring的SING股票基金加入了由参与该计划的资产管理公司推出的、日益增多的专注于新加坡市场的EQDP产品系列，尽管每只产品采用的投资方法各不相同。

Manulife Investment Management的新加坡全市值股票策略将其投资组合中约40%的资金配置给中小型股公司。

Fullerton Fund Management的新加坡价值提升基金专门投资于不同市值规模的新加坡上市证券，包括首次公开募股和第二上市。

与此同时，Avanda Investment Management的新加坡股票策略则将其投资组合中约一半的资金配置给新加坡上市的中型股公司。

Eastspring表示，SING股票基金投资于一个由20至40只收益型和增长型股票组成的投资组合。该基金以富时海峡时报全股指数（FTSE Straits Times All-Share Index）为基准进行主动管理。

该基金采用“自下而上的估值驱动方法”，并结合投资组合经理对结构性主题的见解作为补充。

其投资流程包括四个阶段：投资构想、基本面分析、投资组合构建以及风险控制与评估。

Eastspring Investments的首席投资官Vis Nayar表示，该基金的推出正值投资者传统上主要将新加坡股市视为收益型投资，而非增长来源之际。然而，近年来市场已实现强劲回报。

海峡时报指数在过去一年上涨了27%，三年内上涨了56%，表现优于许多规模更大的股票市场。

Nayar补充道：“因此我们相信，投资者不必在收益和增长之间做出选择：通过将新加坡强大的收益基础与积极的研究相结合，发掘高质量的中小型股公司，我们的目标是两者兼得。”

建设性的长期展望

在推出该基金的同时，该资产管理公司还与新加坡交易所联合发布了一份白皮书，探讨新加坡股市的韧性与发展机遇。

Eastspring向《商业时报》（BT）透露，这项独立研究项目旨在为行业贡献建设性的研究和观点。

该白皮书探讨了新加坡股市如何进入一个新阶段，从一个主要以稳健收益著称的市场，演变为一个为长期投资者提供更广泛增长机会的市场。

白皮书的主要发现之一是，在过去十年中，与许多亚洲同类市场相比，新加坡股市展现了稳健的风险回报特征。白皮书还强调了其多元化优势，因为新加坡股市与北亚及科技驱动型市场的相关性相对较低。

Nayar还指出，新加坡股市仍被全球投资者低估，他们常常将新加坡市场与其他亚细安市场一同作为基准，尽管两者在风险回报特征、货币动态和制度特点方面存在差异。

他补充道：“随着EQDP扩大投资者基础，未来两到三年内，该市场在全球资产配置者中的知名度应该会提升。”

在此背景下，Yeong表示Eastspring对新加坡股市的长期前景保持建设性看法。

他补充道：“未来五到十年，我们预计数字化、人工智能和数据中心投资、能源转型、基础设施支出以及区域财富增长等结构性主题将带来新的机遇。”

除了这些增长驱动因素，他指出，许多新加坡上市公司继续产生强劲的现金流，并提供具有吸引力的股息收益率。

他补充道，在一个投资者日益看重质量和收益的世界里，这些特点应保持其吸引力。

Yeong说：“尽管市场状况难免波动，但我们相信新加坡处于有利地位，仍将是长期资本具有吸引力的目的地。”