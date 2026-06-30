EGP Energy Corporation提交主板首次公开募股（IPO）的初步招股说明书

该公司在新加坡的特高压和高压开关设备及变压器市场中占有24.9%的市场份额

在首次公开募股之外，基石投资者已同意按发售价认购总计4120万股的基石股份。 照片：BT FILE

【新加坡】电气基础设施解决方案与服务提供商 EGP Energy Corporation 于周二（6月30日）提交了初步招股说明书，计划在新加坡交易所（SGX）主板上市。

这是周二提交的第二份招股说明书，此前物流解决方案提供商 All-Link Air & Sea 已于当天早些时候申请在主板上市。

在此之前，今年已有 JustCo 和 UI Boustead Reit 在主板上市。 Foundation Healthcare 也在六月初提交了主板上市的初步招股说明书。

根据上市时间，EGP Energy 可能成为今年第四或第五家在主板上市的公司。

United Overseas Bank 和 UOB Kay Hian 是此次首次公开募股的联席发行经理。UOB Kay Hian 还担任独家账簿管理人和承销商。

最低申购数量为1000股发售股份，额外申购须以100股为单位。

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在首次公开募股之外，基石投资者已同意按发售价认购总计4120万股基石股份，但这须符合惯例条件，包括承销协议在上市日期前保持有效。

EGP Energy 的控股股东——Fangrowth Holdings、Frankie Fan 和 Ng Tian Soo——以及主要股东 Growth Synergy 和 Ho Teck Hong，已与联席发行经理和独家账簿管理人达成了禁售安排。

基石投资者将不受任何禁售限制。

该公司计划将首次公开募股和基石配售部分的净收益用于以下方面：

为扩大产品供应和客户群、以及增强在维护服务、数字化和智能技术方面的能力提供资金；

为将业务版图扩展至马来西亚和印度尼西亚提供资金；以及

用于一般企业和营运资本目的。

EGP Energy 在其招股说明书中表示：“我们的扩张战略将同时面向私营部门以及公共或政府关联实体，包括印度尼西亚的 Perusahaan Listrik Negara 和马来西亚的 Tenaga Nasional 等国家电网运营商。”

竞争地位

EGP Energy 是新加坡输配电项目领域的关键电气基础设施解决方案与服务提供商。其专长在于特高压和高压电力传输，以及中压配电网项目。

该公司专注于为输配电项目提供工程、采购和施工管理服务。这些服务包括项目设计、安装以及电气设备的调试。

招股说明书中引述的一份独立市场研究报告指出，EGP Energy 已在新加坡的特高压和高压输配电市场中建立了竞争优势，尤其是在开关设备和变压器领域。

该报告中的估算数据显示，该公司在2025年占有新加坡特高压和高压开关设备及变压器市场24.9%的份额。

EGP Energy 的收入从2023财年的1630万新元增长至2024财年的3790万新元，以及2025财年的3890万新元。

其税后利润从2023财年的410万新元增至2024财年的850万新元，以及2025财年的1030万新元。

该公司很大一部分收入来自一个主要的公用事业客户，在2023、2024和2025财年，该客户分别贡献了约37.2%、47.1%和80.5%的收入。

以招标为基础，项目驱动

截至5月31日，EGP Energy 来自该客户的订单储备约为2.39亿新元。公司预计该客户授予的项目将继续贡献大部分收入。

该公司表示：“我们集团保持着审慎的财务状况，这得益于严格的成本管理、有效的营运资本管理以及持续产生经营现金流的良好记录。”

但该公司提醒，其业务本质上是基于招标、项目驱动且非经常性的，收入确认取决于项目的进展和完成情况。

因此，收入和盈利能力在不同报告期之间可能会出现波动。

EGP Energy 还指出，认购此次IPO的投资者将面临每股净资产值的即时稀释，因为发售价预计将高于发售完成后公司的每股净资产值。

该公司补充说，未来任何为支持增长而进行的股权融资，都可能导致股东权益被进一步稀释。

董事们计划建议在2026财年和2027财年派发股息，派发率最高可达净利润的40%。