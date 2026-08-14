The Business Times
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营收增长强劲，EGP Energy上半年净利飙升179.7%至610万新元

该集团于今年7月29日在新交所主板挂牌上市

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Deon Loke

Deon Loke

Published Fri, Aug 14, 2026 · 12:35 PM
    • 上半年营收同比增长157.4%，从去年同期的1190万新元增至3070万新元。
    • 上半年营收同比增长157.4%，从去年同期的1190万新元增至3070万新元。 照片：EGP ENERGY

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    [新加坡] EGP Energy Corporation 公布，截至2026年6月30日的上半年，净利增长179.7%，从去年同期的220万新元增至610万新元。

    这家在主板上市的电力基础设施解决方案供应商在周四（8月13日）提交的监管文件中表示，业绩增长主要由两大关键运营部门的营收增长所推动。

    上半年营收从去年同期的1190万新元飙升157.4%，至3070万新元。

    这主要是由于期内启动的新输配电项目确认的收入增加，以及其维护与服务部门的新项目和临时服务所带来的贡献。

    该集团于2026年7月29日在新交所主板挂牌上市

    根据首次公开募股后的股本计算，上半年的每股盈利为0.0269新元，高于去年同期的0.0096新元。

    Asean Intelligence

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    集团未宣布派发上半年中期股息。

    业绩公布后，EGP Energy 的股价在周五午间休市时上涨0.01新元或1.3%，至0.78新元。

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    EGP Energy Corp

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