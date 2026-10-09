Tan See Leng：在全球动荡之际，生物液化天然气可确保新加坡的能源韧性

部长补充道，这需要与脱碳进程同步进行

[新加坡] 能源、贸易和工业部长Tan See Leng表示，在中东和欧洲局势动荡的背景下，生物液化天然气 (bio-LNG) 有助于新加坡维持“多元化且有韧性”的能源供应。

周五（10月9日），Tan See Leng在滨海湾金沙会展中心举行的Shell“共创进步”论坛上表示：“在我们努力实现2050年净零排放目标的过程中，我们需要开发和推广新的能源解决方案，同时确保在整个转型过程中我们的能源供应保持安全、可靠和可负担。”

本周，Shell与国有天然气接收站运营商新加坡液化天然气公司 (SLNG) 首次在SLNG位于裕廊岛的接收站交付并卸载了一批生物液化天然气，该批次货物亦符合欧盟严格的可持续性标准。该接收站也正在扩建第三座码头。

周五，这家能源巨头还与新加坡全国初创企业商会“起步新加坡”(Ace.SG) 建立合伙业务，启动了LiveWire Singapore计划。参与者将获得定制的商业建议和行业指导，同时与潜在客户和商业伙伴建立联系。

Tan See Leng表示，该计划将支持在人工智能、智能基础设施、能源系统和低碳商业模式等领域有发展前景的新加坡成长期企业，帮助它们从早期获得商业吸引力迈向持续增长和扩张。

他补充道：“新加坡需要在加强能源韧性的同时，在脱碳方面取得进展。我们需要在我们的企业和人民中发展新技术和新能力。我们还需要准备好与我们一起投资、创新和建设的合作伙伴。”

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SLNG接收站扩建

左起：SLNG首席执行官Leong Wei Hung、SLNG董事长Gan Seow Kee和Rotary Engineering董事长Roger Chia。 照片来源：SLNG

SLNG接收站的第三座码头已于周五动工，建成后每年将能支持约200万公吨 (MTPA) 的液化天然气燃料补给需求，同时也能满足散货及其他小规模液化天然气业务的需求。

SLNG首席执行官Leong Wei Hung表示：“第三座码头将加强新加坡支持下一阶段增长的能力，并巩固其作为全球领先的燃料加注和液化天然气交易中心的地位。”

“凭借第三座码头的生物液化天然气处理能力，SLNG不仅能够推动海事行业向低碳燃料转型，也能推动能源行业的转型。”

该接收站是东南亚首批在处理生物液化天然气方面获得国际可持续发展与碳认证 (ISCC) 欧盟计划认证的设施之一。

生物液化天然气是通过捕获农业残余物、动物粪便或厨余垃圾等有机废物分解时产生的气体而制成。根据欧盟规定，其功能与普通液化天然气类似，但与常规化石燃料相比，其排放量必须至少低65%。

Tan See Leng表示，发展这种生物燃料将是维持新加坡能源韧性的众多不同途径之一。

他表示：“不同行业需要不同的技术和燃料，其中许多仍处于不同的技术和商业成熟度阶段。因此，我们需要保留多种选择。”