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加拿大正增加对亚洲的石油出口，但东南亚炼油厂尚未准备好接收

尽管目前出口仅限于新加坡和文莱，但泰国、马来西亚、印度尼西亚和越南市场潜力巨大

Benicia Tan

Published Thu, Sep 17, 2026 · 09:29 AM
    • 2024年5月至2026年7月期间，在温哥华韦斯特里奇（Westridge）码头装载的约640艘油轮中，大约三分之二抵达亚洲。
    • 2024年5月至2026年7月期间，在温哥华韦斯特里奇（Westridge）码头装载的约640艘油轮中，大约三分之二抵达亚洲。 图片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 随着中东冲突扰乱能源流动，加拿大正加大对亚洲的石油出口。然而，东南亚的炼油厂发现，由于基础设施不兼容，它们无法轻易利用这一新的供应来源。 

    加拿大是在其国有的跨山（Trans Mountain）管道于2024年完成扩建后，开始推行对亚洲的石油出口多元化策略。在此之前，加拿大原油主要出口至美国。

    加拿大亚太基金会亚洲区域总监 Barrett Bingley 指出，2025年，加拿大对非美国地区的原油出口额飙升至100亿加元（约合72亿美元），平均每天约43万桶，而此前“几乎为零”。 

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