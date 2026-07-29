EGP Energy上市首日股价收盘高出发行价21.6%

该股开盘价为0.55新元，高于其0.51新元的首次公开募股价格

EGP Energy首席执行官Frankie Fan（右）与执行董事Nicholas Fan表示，此次上市“增强了我们的财务状况，并为我们深化能力提供了平台”。 图片来源：EGP ENERGY CORPORATION

【新加坡】电力基础设施解决方案和服务提供商EGP Energy Corporation的股票于周三（7月29日）上午在新加坡交易所 (SGX) 的交易首日上涨。

该股开盘报0.55新元，较其0.51新元的首次公开募股价格上涨7.8%。截至收盘，该股报0.62新元，较发行价高出21.6%。

EGP Energy是今年第四家在新交所主板上市的公司，此前上市的包括 Foundation 医疗保健 、 JustCo 和 UI Boustead Reit 。根据发行价计算，该公司目前已发行股本近2.255亿股，市值约为1.15亿新元。

EGP Energy执行主席兼首席执行官Frankie Fan表示：“此次上市增强了我们的财务状况，为我们深化能力、顺应新加坡不断发展的电力基础设施需求、以及将我们的业务往绩拓展至区域内新市场提供了平台。”

计划扩张

EGP Energy为大型电网项目提供端到端的工程、施工和维护服务，业务范围涵盖从中压本地电网到超高压输电线路。

其首次公开募股包含约1880万股献售股，每股定价为0.51新元。

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其中，约1780万股通过国际配售方式提供给新加坡的机构及其他投资者，以及美国以外的部分机构及其他投资者。另外100万股则向新加坡公众发售。

截至周一中午公开发售结束，新加坡公开发售部分获得17.6倍的超额认购，共收到651份有效申请。

EGP Energy表示，这些申请者总共申请了1760万股股票，申请金额约 900万新元。

公司预计通过首次公开募股和基石认购协议，总共筹集约3060万新元资金，净收益约2740万新元。这些协议预计将通过发行约4120万股新股，筹集约2100万新元的总收益。

公司表示，计划将所得款项主要用于扩大产品供应和客户群、加强维护服务能力、投资于数字化和智能技术，并支持其向马来西亚和印度尼西亚的业务扩张。

虽然EGP Energy表示公司没有明确的股息政策，但其此前曾表示，计划就2026和2027财年建议并派发股息，金额最高可达税后净利润的40%。