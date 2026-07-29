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EGP Energy上市首日开盘价较其IPO价格高出7.8%

该股开盘报0.55新元，高于其0.51新元的首次公开募股价格

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Wed, Jul 29, 2026 · 09:20 AM
    • EGP Energy首席执行官Frankie Fan（右）与执行董事Nicholas Fan表示，此次上市“增强了我们的财务状况，并为我们深化能力提供了平台”。
    • EGP Energy首席执行官Frankie Fan（右）与执行董事Nicholas Fan表示，此次上市“增强了我们的财务状况，并为我们深化能力提供了平台”。 图片来源：EGP ENERGY CORPORATION

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    【新加坡】电力基础设施解决方案与服务提供商EGP Energy Corporation的股价于周三（7月29日）上午在新加坡交易所 (SGX) 上市首日上涨。

    该股开盘报0.55新元，较其0.51新元的首次公开募股价格高出7.8%。

    EGP Energy是今年第四家在新交所主板上市的公司，此前上市的包括Foundation 医疗保健JustCo以及UI Boustead Reit。根据其发行价计算，公司目前已发行股本近2.255亿股，市值约为1.15亿新元。

    EGP Energy的执行主席兼首席执行官Frankie Fan表示：“此次上市增强了我们的财务状况，并为我们提供了平台，以深化我们的能力，顺应新加坡不断发展的电力基础设施需求，并将我们的业务记录扩展到整个区域的新市场。”

    计划扩张

    EGP Energy为大型电网项目提供端到端的工程、建设和维护服务，项目范围涵盖从中压本地网络到超高压输电线路。

    其首次公开募股 (IPO) 包含约1880万股发售股，每股定价0.51新元。

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    其中，约1780万股通过国际配售方式提供给新加坡的机构及其他投资者，以及美国以外的特定机构及其他投资者。另有100万股向新加坡公众发售。

    截至周一中午公开发售结束时，新加坡的发售股获得了17.6倍的超额认购，共收到651份有效申请。

    EGP Energy表示，这些申请者总计申请了1760万股股票，收到的申请资金约为900万新元。

    该公司预计通过首次公开募股 (IPO) 和基石认购协议，总共筹集约3060万新元的资金总额，以及约2740万新元的资金净额。其中，基石认购协议预计将通过发行约4120万股新股，筹集约2100万新元的资金总额。

    该公司表示，计划将募集资金主要用于扩展其产品种类和客户基础，加强其维护服务能力，投资于数字化和智能技术，并支持其向马来西亚和印度尼西亚的扩张。

    虽然EGP Energy表示公司没有明确的股息政策，但此前曾表示，计划就2026年和2027年的税后净利润，建议并派发最高达40%的股息。

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