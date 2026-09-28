施耐德报告：94%的新加坡企业预计将增加能源投资

其中38%的企业预计可持续发展支出增幅将超过20%

约89%的受访者表示，其所在机构的目标是在2030年或更早实现自身运营的净零排放。 照片：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】随着企业重新调整能源战略，并将能源韧性置于其商业议程的核心，新加坡企业正在大幅增加其在可持续发展方面的支出。

在为施耐德电气 (Schneider Electric) 的《赋能未来：新加坡能源韧性报告》接受调查的513名受访者中，几乎所有（94%）的人都表示，他们计划在未来12个月内增加投资。

其中，57%的受访者预计投资增幅最高可达20%，而38%的受访者则预见增幅将超过20%。

相比之下，在为2025年报告接受调查的1000名受访者中，有51%表示他们已经增加了可持续发展支出。

施耐德电气新加坡和文莱区域总裁 Kim Yoon Young 表示，尽管市场不确定性和价格波动性加剧，本轮调查中仍有94%的受访者预测将增加投资，这凸显了能源在商业运营中的重要作用。

他补充道：“现在的真正考验是确保这些投资能转化为更高的效率和韧性——这将需要整个能源生态系统提供适当的技术、专业知识和协作。”

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今年报告的调查结果基于2026年5月对14个行业的新加坡交易所上市公司专业人士的调查。

值得注意的是，对未来能源风险的担忧情绪依然高涨。高达97%的机构表示，他们担心在可能加剧的能源危机中保持韧性的能力。近半数（48%）表示他们“非常担忧”。

近期市场压力凸显了这种加剧的焦虑症，其中包括今年第三季度受管制电价飙升17.5%的事件。

韧性与转型

随着各公司重新调整战略，49%的受访者表示其重点在于兼顾韧性与转型；42%的受访者将韧性置于转型之上，这一比例是优先考虑转型的8%受访者的五倍多。

行业间的差异十分明显：金融服务业（72%）、公共部门（64%）以及技术和电信业（62%）的受访者明显更倾向于认为两者兼顾是必要的。

相比之下，房地产（54%）、医疗保健和生命科学（52%）以及专业服务（48%）等行业则更倾向于将韧性置于转型之上，这表明它们更注重运营的连续性。

尽管如此，企业对净零排放的承诺依然坚定，89%的受访者表示其所在机构的目标是在2030年或更早实现自身运营的净零排放。

在那些预计更注重韧性将加速脱碳进程的受访者中，74%的人预计其净零目标将提前三年或更长时间实现。

在挑战方面，高昂的前期成本（35%）、相互竞争的业务优先事项（35%）以及技术解决方案渠道有限（34%）被认为是实现韧性的主要障碍。

报告指出，成本和业务优先级的压力或许可以解释为何上市公司领导者更倾向于进行战术性调整（37%），而非进行更全面的战略重估（20%）。

报告指出，这种财务上的审慎态度也体现在绿色技术投资决策的制定过程中，成本和投资回报率是首要考虑因素。