兴隆贸易对德勤的26亿美元索赔被最高法院驳回
审计师无需对该公司从2015年11月至2020年4月中旬蒙受的交易损失负责
- 上诉庭裁定，德勤在接受委托时，兴隆贸易的交易损失是“不可合理预见的”。 照片来源：《商业时报》资料图
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【新加坡】新加坡最高法院驳回了已破产的石油贸易商兴隆贸易 (Hin Leong Trading) 对其前外部审计师提出的高达26亿美元的最大索赔。
周四（7月16日），一个由五名法官组成的上诉庭批准了德勤 (Deloitte & Touche) 的上诉。该上诉源于一项旨在驳回兴隆贸易就交易损失提出索赔的审前申请。
此判决意味着兴隆贸易还剩下两项索赔：
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