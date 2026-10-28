报告：创新金融工具有助确保工人在煤炭转型中不被落下

煤炭转型委员会建议及早规划、提供定向资金，以确保向清洁能源的“公正转型”

煤炭转型委员会指出，政府在为有序的煤炭转型提供融资方面面临三大主要障碍。 照片来源：路透社

【新加坡】周三（10月28日）发布的一份报告指出，成本范围不明确、非创收活动融资困难以及财政制约，是煤炭转型面临的主要障碍。

由法国和印度尼西亚政府共同担任主席的煤炭转型委员会发布的报告指出，由于转型成本规模差异巨大且往往缺乏明确的收入来源，公共预算正承担着主要的财政负担。

尽管如此，印度尼西亚经济事务协调部负责加速能源转型的助理副部长 Farah Heliantina 在一份声明中表示：“可再生能源和储能成本的下降，为加速从煤炭转型，迈向更实惠、更有韧性和更清洁的电力系统创造了真正的机会。”

该委员会指出，“精心规划的公正转型至关重要，它能确保从煤电的转变带来持续的积极成果，并减轻社区和工人面临的社会和经济风险”，例如煤炭相关行业的失业问题。

其报告建议，应将定向融资工具与煤炭转型的具体活动相匹配。

例如，政府、多边开发银行 (MDB) 和慈善组织可以通过拨款和公共预算，为工人再培训、遣散费和转型治理提供资金。

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报告称，与此同时，商业资本和混合融资则更适合用于能产生收入的社区和区域经济转型项目。

为弥补资金缺口，该委员会提议扩大创新金融解决方案的应用规模，例如转型信贷（即为燃煤电厂提前退役所实现的减排量而发放的碳信用），以及用于资助煤电厂改造、退役或淘汰的转型债券。

其他选项包括与社会和气候目标挂钩的可持续发展挂钩贷款，以及允许国家通过承诺转型支出来减少债务的“债务换气候互换”。这可能对依赖煤炭的重债经济体有利。

报告指出：“该机制的结构复杂，但其相对初期的性质也使其在可实现的目标以及如何使用所创造的财政空间方面具有灵活性，这为政府创造了真正的机会，既能为公正转型活动开辟资金来源，又能减轻债务负担并履行气候承诺。”

这些工具可以补充传统的融资和政策措施，例如碳定价工具、环境税、化石燃料补贴改革和电价结构调整，以及来自多边开发银行和气候基金的优惠贷款和直接资助。

在阐述政府和发展伙伴加强从煤炭到清洁能源转型融资的关键途径时，该委员会表示，政府可以采取多元化的融资策略，将对工人和社区的支持融入能源政策中，并将碳定价等措施的收益分配给公正转型成本。

报告称，政府和金融机构也应在加速更广泛地部署创新金融机制方面进行更深入的合作。

委员会还建议政府尽早启动转型规划和全面的成本评估，这将有助于确定干预措施的优先次序，并将社会目标纳入更广泛的能源计划中。发展伙伴可以提供技术援助，帮助将现有的转型框架转化为有针对性的国家级计划。

除了关于融资机制的报告外，煤炭转型委员会还在新加坡国际能源周上发布了另外两项工具有助于从煤炭向清洁能源的转变：一份项目目录，列出了全球已为转型融资拨款超过230亿美元的可用项目；以及一个供决策者、资产所有者和公用事业公司评估准备情况和引导转型项目的工具包。

法国气候谈判、脱碳能源和气候风险预防大使 Benoit Faraco 表示：“煤炭转型没有统一的蓝图，但没有一个国家需要从零开始。解决方案是存在的，资金也是可得的。”