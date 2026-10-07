Tan See Leng：裕廊岛储能系统不计入核心电力国库

能源市场管理局 (能源局) 正在评估新加坡电力系统未来规划如何整合此类储能技术

裕廊岛上这个200兆瓦的胜科 (Sembcorp) 电池储能系统，旨在为电网提供短期稳定支持。 照片来源：商业时报资料照片

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【新加坡】新加坡规模最大的公用事业级储能系统，将不计入所需发电国库，而是作为电网的快速响应稳定器。

贸易及工业部长 (能源与工业) Tan See Leng 在周二 (10月6日) 的国会书面答复中表示，位于裕廊岛的200兆瓦 (MW) 胜科 (Sembcorp) 电池储能系统 (Bess)，不符合用于抵消长时间发电中断的标准。

Dr Tan 表示，尽管新加坡规定，其装机发电容量的规定备用容量率 (RRM) 必须比峰值电力需求至少高出27%，但裕廊岛的电池储能系统因“放电持续时间有限”而不计入规定备用容量率。

传统的常规发电厂能提供这一缓冲，因为它们可以在紧急维修或长时间停电期间持续供应基本负载电力。

但 Dr Tan 在回应人民行动党三巴旺集选区议员 Ng Shi Xuan 的提问时指出，裕廊岛的电池储能系统在200兆瓦的最高功率下，仅能放电约一小时。

该系统的设计旨在为电网提供短期稳定支持，“在发生意外发电损失时，通过提供可在数秒内启动的快速响应备用电源”来实现。

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裕廊岛的电池储能系统旨在增强电网的韧性，以应对新加坡从纯天然气发电结构转型的过程。该系统投入使用的目的在于帮助管理太阳能的间歇性问题。

在过去五年中，该城邦的实际备用容量率一直保持在35%至49%之间。衡量发电机组长时间停运的指标“负荷损失小时数 (Loss of Load Hours)”为零。

Dr Tan 表示，与此同时，随着电池储能系统技术和价格的改善，能源市场管理局 (能源局) 正在评估新加坡电力系统如何在未来的发电规划假设中整合此类储能技术。

能源局也正在研究，是否需要加强基础设施流程和市场框架，以便更充分地利用电池储能系统带来的益处。