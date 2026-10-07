路博润扩建新加坡研发中心，推动特种化学品行业创新
新实验室旨在帮助行业客户在亚洲需求不断增长的背景下，加快产品上市速度
- （从左至右）路博润首席技术官 Julie Edgar、总裁兼首席执行官 Rebecca Liebert、经济发展局 (经发局) 执行副总裁 Lim Wey-Len、路博润工程材料总裁 John Valukas，以及公司亚太区副总裁 Henry Liu。 照片来源：LUBRIZOL
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Berkshire Hathaway 旗下的特种化学品公司 Lubrizol 于周一（10月5日）扩建了其新加坡研发中心，旨在区域下游需求增长的背景下，加快面向东南亚市场的创新和产品配方开发。
位于裕廊 (Jurong) 的 Lubrizol 东南亚创新中心的新实验室设施将支持超分散剂、消费品护理和生物基聚合物方面的研发。
扩建后的中心旨在深化与客户的合作并加快其产品上市速度，服务于储能、电子、涂料、包装、生命科学以及医疗保健等行业。
在启动仪式上，经济发展局 (经发局) 执行副总裁 Lim Wey-Len 表示：“不断扩大的亚洲中产阶级和日益增长的收入，正在推动整个区域对消费品、汽车和工业产品需求的增长。
“我们看到像 Lubrizol 这样的特种化学品公司，越来越有兴趣利用新加坡作为平台，以加强客户联系，并抓住亚洲各地的这些机遇。”
他补充说，经发局欢迎特种化学品行业与新加坡的研究机构合作，“将研究成果转化为满足行业实际需求的创新”。
近期在新加坡加强研发能力的其他特种化学品公司还包括 Corteva、tesa 和 Kuraray。
Lim 指出，新加坡为该行业提供了接触客户的渠道，例如消费品护理巨头 L’Oreal、Procter & Gamble 和 Shiseido，这些公司都在此地进行先进的消费者研究。
该公司首席技术官 Julie Edgar 表示，Lubrizol 的技术能力将有助于把科学专业知识转化为商业解决方案，并为客户“加速从创新到市场影响的进程”。
该公司还将其全球性的“学习实验室”(Learning Labs) 教育计划扩展到新加坡，首先是与南洋理工大学和 Access Singapore 建立合伙业务。
该计划旨在培养未来的科学家、工程师和创新者，为学生提供实践学习、指导和职业探索的机会。
Lubrizol 亚太区副总裁 Henry Liu 表示：“这些举措，连同我们的东南亚实验室网络，反映了我们对新加坡作为创新、人才发展和协作中心的长期承诺，从而支持整个亚太地区的可持续增长。”
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