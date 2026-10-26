新加坡国际能源周小组成员表示：天然气在2050年后仍将长期存在

天然气将作为发电来源、电网稳定器并为脱碳提供支持

【新加坡】随着能源需求的不断增长，以及对能源安全和能源韧性的担忧日益加剧，天然气在维持系统稳定性方面的作用变得愈发重要，并预计在2050年后仍将举足轻重。

在过去几年的能源转型浪潮中，天然气被视为一种过渡燃料，旨在帮助各国政府逐步将其能源结构转向更低碳的方向。

然而，鉴于当今的能源需求，天然气已不再仅仅被视为一种过渡性或桥梁性燃料。新加坡国际能源周的一些小组成员认为，天然气将成为未来能源的一部分。

Siemens Energy集团高级副总裁兼亚太区总裁Thorbjorn Fors表示：“我们认为天然气是未来的一部分，它不仅仅是一种桥梁燃料，在近期和中期将发挥更广泛的作用。”

他认为天然气将扮演三个关键角色：一是作为发电来源；二是在不同能源（尤其是可再生能源）并网时，充当电网的稳定器；三是作为最清洁的化石燃料，为脱碳提供支持。

在同个小组讨论中，新加坡液化天然气公司 (SLNG) 首席执行官Leong Wei Hung表示，鉴于亚洲工业的能源需求，仅仅拥有可用且可靠的发电机组是不够的，为这些机组供能的能源供应也必须安全和稳定。

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他补充道：“可再生能源可以发挥其作用，但我认为天然气在未来很长一段时间内都将具有长久的生命力。”

澳大利亚能源市场委员会主席Anna Collyer对此表示赞同，她认为，直到2050年及以后，天然气都可能在支持电力市场方面发挥作用。

尽管在澳大利亚，电池储能解决方案正日益取代天然气成为调峰燃料。这意味着它仅在电力需求短暂飙升或太阳能、风能等间歇性可再生能源发电量较低时才发电。

她补充说：“我们非常关注的是那些特殊情况，即我们所需的可再生能源并非在短暂、可预测的时间段内短缺，而是在一个漫长且不可预测的时期内都无法获得。电池储能并不能很好地应对这种情况。因此，我们将天然气视为一种近乎保险的产品。”

与此同时，各国政府继续将扩大可再生能源部署视为增强能源韧性的主要手段，尤其是在伊朗战争之后。

在另一场小组讨论中，星展银行机构银行部的能源、可再生能源与基础设施、项目融资、战略咨询与可持续发展部门主管Lim Wee Seng表示，资本正流向能够加强国内能源供应的投资，包括可再生能源和天然气发电厂。

他将此形容为“中东+1”战略。由于主要航运路线霍尔木兹海峡的关闭导致供应中断，引发了价格冲击，各国政府正因此寻求能源来源的多样化。

这个术语是仿照“中国+1”战略而来。在美国总统Donald Trump的第一个任期内，美国于2018年对中国商品征收关税后，许多公司采取了“中国+1”战略，以寻求在中国以外实现供应链的多元化。

Lim说：“这正在强化‘国内优先’的做法，然后我们再考虑如何实现我们的‘中东+1’。现在正是我们的‘中东+1’时刻。这并非意味着要放弃中东，而是我们如何做到‘+1’？”

胜科工业 (Sembcorp Industries) 首席执行官Wong Kim Yin指出，提高能源安全性的紧迫性推高了行业成本，因为必须开发更多的能源采购选择。

他表示，随着超大规模数据中心运营商也将巨额资本投入数据中心和人工智能领域，这导致了“对资本的巨大竞争”。

除了资本竞争，还存在对发电设备的竞争。

他说：“我们正经历着漫长的设备交付周期。在设备和货物方面，我们正面临一个卖方市场。我们预计成本压力将会出现，而管理这些成本是本行业面临的一大挑战。因为除了韧性和可持续性，能源三难困境的另一角是可负担性。”