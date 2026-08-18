报告：与核能相关的绿色债券发行自2024年以来加速

这一趋势反映了将核能相关投资定义为可持续投资的能力日益增强

小型模块化反应堆是一种新型核反应堆，其概念现已被纳入一些融资框架中。 图片来源：GETTY IMAGES

【新加坡】为核能项目发行的绿色债券及其他可持续债务自2024年以来有所加速，这反映出核能作为一种电力来源，在能源安全和碳减排方面的价值日益受到重视。

Sustainable Fitch在8月13日发布的一份报告显示，2024年，与核能相关活动的可持续债务发行额从前一年的27亿美元飙升至105亿美元。

2025年，总发行额放缓至95亿美元，而2026年上半年为41亿美元。

报告称，自2024年以来的这一势头反映出，核能已被视为“一个与能源安全、技术发展和长期脱碳战略相关的前瞻性投资类别”。

发行方正展现出更强的能力，可将与核能相关的投资定义为“绿色”或与气候转型相关的支出。

报告指出：“净零排放和能源安全的优先地位强化了这一转变，使得核能在部分可持续金融市场中更易被接受，尽管投资者的看法仍然存在分歧。”

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这一势头的出现，也得益于对核能更强的政策支持，以及围绕该电力来源的可持续融资分类标准和框架日益清晰。

例如，一些融资框架正扩大范围，纳入了小型模块化反应堆（许多国家正在探索的一种新型先进反应堆）和供应链投资。

绿色债券是主要的融资形式，占所有工具的86%，自2013年以来的发行总额达380亿美元。

其他类型的可持续债务仍属小众：自2013年以来，共发行了8笔价值11亿美元的转型债券，以及4笔价值超过30亿美元的与可持续发展挂钩的债券。

转型债券主要由日本公用事业公司使用，如北海道电力和九州电力，而与可持续发展挂钩的债券发行则与捷克的CEZ Group相关。

对核能态度的转变

在Sustainable Fitch的样本中，法国占发行总额的三分之二，这主要归功于公用事业巨头EDF的主导作用。

法国早期的主权绿色债券框架曾将核能排除在外，但其更新后的2025年框架允许某些与核能相关的支出通过未来的绿色债券进行融资，前提是符合欧盟的分类标准。

加拿大和捷克是次大的市场，发行方包括CEZ Group、Ontario Power Generation和Bruce Power。

与法国类似，加拿大的做法也发生了演变：在早期的主权绿色债券募集资金用途中，与核能相关的支出被排除在外，但在更新后的框架中则被纳入其中。

该框架现在涵盖了核能发电、新建反应堆、翻新以及部分供应链投资等领域。

中国明确将核能纳入其绿色金融目录，而巴西也已正式将核能纳入其可持续分类体系。

挑战依然存在

尽管如此，一些司法管辖区仍继续将核能排除在分类标准和框架之外，或仅通过转型金融来解决相关问题。

相关的担忧包括放射性废料、核安全、成本、建设时间和公众接受度等问题。新建项目和早期项目仍然较难获得融资。

报告称，因此，可持续债务投资者必须评估“发行方的框架是否清晰解释了与核能相关的支出如何与环境目标和风险管理预期保持一致”。

基于对90只核能相关实体所发行债券的分析，Sustainable Fitch还指出了融资期限与资产存续期之间的“显著结构性矛盾”。

具体而言，按价值计算，71%的发行债券期限集中在4至15年。然而，核资产的运营周期通常长达40至60年。

报告指出，这意味着“单个核设施在其运营寿命内可能需要四到六轮再融资，这使发行方反复面临市场准入风险、不断变化的监管标准以及投资者对核能行业情绪转变的考验”。

这种期限错配造成了“结构性的再融资依赖”。

然而，有利的一面是，再融资也为更新可持续性框架和获得更有利的条款提供了机会。