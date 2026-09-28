太平洋光电将在新加坡首建配备大型电池的天然气发电厂

总裁表示，使用电池有助于安装更大的燃气轮机，并解决太阳能发电的间歇性问题。

太平洋光电总裁 Yu Tat Ming 表示，公司希望在技术可行时，将该发电厂完全转型为使用氢能。 照片：PACIFICLIGHT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】太平洋光电 (PacificLight Power) 旗下子公司 PLM Power 已开始建设新加坡首座配备大型电池储能系统 (Bess) 的天然气发电厂。

该公司在周一（9月28日）的动土仪式上宣布，这座位于裕廊岛、耗资12亿新元的发电厂发电容量为670兆瓦 (MW)，预计于2029年投入运营。

该发电厂将配备新加坡规模最大、效率最高的单一发电机组，可满足多达120万个四房式组屋单位的电力需求。

贸易及工业部长 (能源与工业) Tan See Leng 表示，配套的80兆瓦锂离子电池储能系统将增强发电厂的运营韧性及其应对突发事件的能力。

他在动土仪式上致辞时指出，受先进制造业、数码经济和电动汽车发展的推动，新加坡的电力需求将加速增长。

根据能源市场管理局 (能源局) 的数据，预计到2034年，新加坡的峰值电力需求每年将增长2.9%至6.5%。

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Tan See Leng 指出，随着能源日益影响着关键的投资决策，“提供企业所需规模和速度的电力将至关重要”。

这位部长补充道：“因此，我们必须继续投资于新的发电能力，以确保新加坡能够为未来的增长提供可靠且价格具有竞争力的能源。”

太平洋光电总裁 Yu Tat Ming 告诉《商业时报》，电池储能系统能在两秒内做出反应，从而增强电网韧性。

他说：“快速响应的电池储能系统使我们能够安装更大的燃气轮机组，以充分发挥其效率潜力，同时不影响系统稳定性。”

他表示，随着新加坡部署更多太阳能，电池储能系统也能支持因间歇性问题而产生的其他系统需求。

间歇性指的是太阳能系统的输出会随着一天中的不同时间和天气状况而波动，这给维持整个电网的稳定性带来了新的技术挑战。

氢能成本依然高昂

如果未来能够获得氢能这种清洁燃料，新发电厂也能够使用氢能运行。

该燃气轮机从一开始就可以使用氢气含量（按体积计）高达30%的燃料运行。

这符合能源局的要求，即从2024年起，所有新建和翻新的天然气发电厂都必须至少兼容30%（按体积计）的氢气。

新加坡首座氢能就绪的联合循环燃气发电厂——吉宝沙克拉热电联产厂 (Keppel Sakra Cogen) 已于今年5月投入运营。

太平洋光电的目标是在未来完全过渡到使用氢能，但 Yu Tat Ming 承认，使用这种燃料仍面临许多商业和物流方面的挑战。

“生产绿色氢气的成本仍然很高，支持大规模应用所需的基础设施仍有待开发……”

他说：“虽然我无法预测这些问题何时能解决，但我的承诺是确保我们在氢能变得可行时，做好采用的准备。”

Yu Tat Ming 预计，在可预见的未来，天然气“将继续是新加坡电力系统的基石，提供安全、可持续且可负担的能源”。

该项目是太平洋光电在裕廊岛的第三座天然气发电厂。该公司已有一座自2014年起运营的830兆瓦天然气发电厂，以及一座于2025年投产的100兆瓦快速启动辅助发电厂。

新发电厂的建设将由 Mitsubishi Power 和 Jurong Engineering 承建，其中 Mitsubishi Power 也将供应氢能就绪的燃气轮机。

日本公司 Mitsubishi Power 的全球销售与营销执行副总裁 Daichi Nakajima 表示，公司已于9月11日与 PLM Power 签订了一份为期约13年的长期服务协议，并将确保发电厂投运后也能“稳定运行”。

工业园区业主裕廊集团 (JTC Corp) 总裁 Jacqueline Poh 表示，该设施是“裕廊岛向更可持续、更具韧性的能源未来转型过程中的一个重要里程碑”。

能源局局长 Puah Kok Keong 对太平洋光电新建发电设施以满足新加坡日益增长的能源需求表示欢迎，并对使用电池储能系统作为补充解决方案表示肯定。

其他绿色项目

太平洋光电由菲律宾的 Meralco PowerGen 和总部位于香港的投资控股公司 First Pacific 共同拥有。

除了天然气发电，该公司还参与一个项目，旨在通过专用的高压海底电缆从印度尼西亚向新加坡进口太阳能。

该公司正与印度尼西亚的 Medco Power Global 和廖内群岛的商业开发商 Gallant Venture 组成财团，共同开发一个从布兰岛进口600兆瓦太阳能的项目。

该财团是获得能源局颁发有条件许可证的六家企业之一，它们将共同从印度尼西亚进口3吉瓦 (GW) 的清洁电力。

此外，太平洋光电也是 Rexus 废木材转化能源工厂的投资者，这是新加坡首个同类大型设施。

公司还与裕廊集团 (JTC) 和智能平台运营商 Univers 合作，为榜鹅数码园区开发智能微电网。