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Petronas、TotalEnergies与Mitsui & Co签署合资协议 开发马来西亚碳储存站点

运营工作预计最早于2031年启动

Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Fri, Oct 23, 2026 · 01:31 PM
    • 初期阶段将专注于一个枯竭的海上气田，其二氧化碳年注入能力可达500万吨。
    • 初期阶段将专注于一个枯竭的海上气田，其二氧化碳年注入能力可达500万吨。 照片：REUTERS

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 马来西亚国家石油公司 (Petronas)、法国的TotalEnergies及日本的Mitsui & Co已同意成立一家合资公司（JV），共同在马来西亚开发海上二氧化碳储存站点。此举旨在推动该东南亚国家成为区域脱碳中心的计划。

    根据周五（10月23日）发布的一份联合声明，初期阶段将专注于一个枯竭的海上气田，其二氧化碳年注入能力可达500万吨。运营工作预计最早于2031年启动。

    该合资协议为成立一个专门负责开发、商业化和运营工作的实体设定了框架。

    Petronas南部碳捕获与封存（CCS）部门的首席执行官Emry Hisham Yusoff在声明中表示，这些公司正共同努力，在做出最终投资决策前，推动项目的技术和商业成熟度。

    该合伙业务结合了马来西亚国家石油公司的地下基础设施、TotalEnergies在CCS技术开发方面的经验，以及Mitsui & Co在物流和项目投资方面的专业知识。

    该储存站点是马来西亚努力成为亚太区枢纽的核心组成部分，该枢纽将能够处理来自国内重工业以及跨境运输的碳排放。

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    此项合资是在这三家公司于2023年和2025年签署初步技术协议之后达成的。这些协议涵盖了开发研究和前端工程设计。

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